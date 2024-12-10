Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інформацію у пропагандистських медіа, які, очевидно, намагаються знайти пояснення та зменшити масштаби наслідків атаки. Вони зазначають, що нібито зруйновано кілька будівель у центральній частині міста, але без конкретики щодо реальних збитків.

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Єнакієве під ударами HIMARS

За інформацією місцевих жителів, по місту було випущено три ракети системи HIMARS. Влучання спричинило потужний вибух, що посилило руйнівні наслідки атаки.

Наразі район, де стався обстріл, перекрили. Місцевим жителям рекомендують утримуватися від наближення до вікон через можливу небезпеку від уламків та повторних обстрілів.

Деталі щодо жертв та розмірів руйнувань уточнюються.

Вибухи в окупованому Єнакієвому: дивитися відео

До слова, у листопаді 2024 року ЗСУ знищили щонайменше дві російські системи ППО С-400, остання з яких була уражена 29 листопада у Сімферополі, Крим.

До того ж на супутникових знімках було зафіксовано дві вирви діаметром 13,5 метра, розсіяні уламки та п’ять машин швидкої допомоги, що прибули на місце інциденту.