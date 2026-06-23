Росіяни всю ніч та ранок атакували Запоріжжя: понівечені будинки, є постраждалі

У ніч проти 23 червня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Запоріжжя та Запорізький район, застосувавши дрони та керовані авіабомби. Внаслідок прильотів спалахнули пожежі, є постраждалі.

Деталі нічного обстрілу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Що відомо про наслідки нічного терору на Запоріжжі?

Повітряна тривога в регіоні розпочалася ще пізно ввечері 22 червня через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників та керованих авіаційних бомб (КАБів). Близько першої години ночі голова ОВА поінформував, що у Запоріжжі після вибухів сталося кілька пожеж.

Згодом влада оприлюднила деталі російської атаки. Зокрема відомо, що серйозних пошкоджень зазнав приватний будинок. Також зафіксовано влучання у станцію технічного обслуговування й постраждала будівля однієї з автозаправних станцій.

Окрім обласного центру, під ударом опинився і Запорізький район. Там вибуховою хвилею та уламками понівечено приватні будинки місцевих мешканців і господарчі споруди. За офіційною інформацією, внаслідок нічної атаки за медичною допомогою вже звернулися двоє людей – чоловік та жінка віком 73 роки.

Вранці окупанти продовжили тероризувати регіон. За повідомленнями місцевої влади, о 5:48 ворожий удар спричинив займання автомобілів на території приватної стоянки. Попередньо, є один постраждалий.

Ліквідація наслідків російської атаки триває. На місці працюють всі екстрені служби.

Наслідки атак на Запоріжжя 23 червня / Фото з телеграм каналу голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Які регіони України нещодавно опинилися під російським ударом?

Вранці 22 червня російський дрон влучив у будинок багатодітної родини в Шосткинському районі Сумщини. Загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся. Поранення отримали мати та двоє дітей. Також ворог атакував Глухівську і Краснопільську громади, де пошкоджено житлові будинки та постраждала дитина. Правоохоронці розслідують удар як воєнний злочин.

Російський дрон атакував турецький суховантаж VICTRESS під прапором Панами, через що на судні спалахнула пожежа. ВМС України евакуювали екіпаж із 9 моряків, однак загинув 58-річний кухар із Єгипту. Судно зазнало значних пошкоджень і втратило морехідний стан.