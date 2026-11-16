Медицина переходить в онлайн: які нові цифрові послуги невдовзі отримають українці

Про новації, над якими працює Міністерство охорони здоров'я і які найближчим часом стануть доступними, читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

MedTech Sandbox: підтримка медичних інновацій на державному рівні

Плануємо запровадити спеціальну програму для підтримки цифрових медичних інновацій на ранніх етапах. Розробники продуктів і цифрових технологій у сфері охорони здоров'я зможуть протестувати їх у контрольованих умовах, оцінити роботу в реальному середовищі та виявити можливі ризики.

За результатами апробації учасники отримають інформацію про функціонування та безпечність продукту, його потенційну користь для системи охорони здоров'я і пацієнтів, а також рекомендації щодо подальшого розвитку й можливого масштабування. Це допоможе вдосконалити технологію та підготуватися до наступних регуляторних етапів.

Важливо: участь у MedTech Sandbox не означатиме автоматичного допуску продукту на ринок чи отримання сертифікації. Це можливість випробувати рішення в контрольованому передрегуляторному середовищі, виявити його слабкі місця та підготувати до подальшого проходження регуляторних процедур.

*MedTech Sandbox – це спеціальне контрольоване експериментальне середовище, яке ініційоване Міністерством охорони здоров'я України спільно з партнерами для безпечного тестування, доопрацювання та масштабування інноваційних медичних і цифрових технологій (зокрема на основі штучного інтелекту).

Державний реєстр небезпечних факторів: послуги онлайн

Запуск Державного реєстру небезпечних факторів спростить для бізнесу отримання державних послуг. Суб'єкти господарювання зможуть подавати документи для реєстрації небезпечних факторів і здійснювати основні реєстраційні дії онлайн – без зайвої паперової тяганини та відвідування державних установ. Це допоможе заощадити час.

Водночас інформація про зареєстровані хімічні, біологічні та інші небезпечні фактори, які можуть впливати на здоров'я людей і довкілля, стане відкритою.

Більше можливостей на Порталі вакансій у медичній сфері

Розширимо функціонал Порталу вакансій, щоб пошук роботи та працівників у медичній сфері став зручнішим. Розміщувати вакансії на порталі зможуть не лише заклади охорони здоров'я, як зараз, а й лікарі, що працюють як ФОП. Це розширить вибір для тих, хто шукає роботу.

Також налагодимо передачу інформації про актуальні вакансії на зовнішні платформи пошуку роботи. Завдяки цьому знайти пропозиції можна буде не лише безпосередньо на порталі.

Ще одна новація – цифровий процес проведення конкурсу на посаду керівника закладу охорони здоров'я. Портал охоплюватиме всі етапи: від формування конкурсної комісії та публікації вакансії до визначення переможця й оприлюднення результатів.

Електронна черга на ендопротезування: більше прозорості

Для пацієнтів, які очікують в електронній черзі на операцію із заміни суглоба, запровадимо сервіс перевірки свого місця в черзі. Вони зможуть стежити за рухом черги і бачити, як змінюється їхня позиція, та пересвідчитись, що жодних зловживань немає. Також це дасть можливість людині краще планувати своє життя в очікуванні на операцію.

Державний реєстр харчових добавок, ароматизаторів та ензимів: цифровізація процедур і формування бази даних

Запуск електронного реєстру дасть змогу сформувати єдину інформаційну базу даних про харчові добавки, ароматизатори та ензими й забезпечити прозорість їх використання у харчовій промисловості.

У реєстрі міститимуться відомості про зареєстровані продукти, їхні характеристики, умови використання та рішення про державну реєстрацію. Суб'єкти господарювання зможуть подавати документи для реєстрації в електронній формі та отримувати актуальну інформацію з реєстру.

Запровадження реєстру сприятиме спрощенню адміністративних процедур для бізнесу та гармонізації національного законодавства з вимогами ЄС.

Електронний Кабінет пацієнта: розширюємо функціонал

Збільшимо перелік можливостей, якими може скористатись пацієнт через свій електронний кабінет. Наразі в ньому можна керувати персональними даними, подати декларацію лікарю та контролювати доступ до медичних даних. Невдовзі батьки та інші законні представники зможуть входити до кабінету дитини чи підопічного й подавати декларацію педіатру від його імені.

Згодом пацієнти також зможуть переглядати в кабінеті медичні записи, електронні рецепти й направлення, інформацію про медичні послуги, надані та оплачені в межах Програми медичних гарантій, та іншу інформацію щодо свого здоров'я.

Реєстрація іноземців в ЕСОЗ: безперервна медична допомога для кожного пацієнта

Найближчим часом в електронній системі охорони здоров'я можна буде реєструвати іноземців та осіб без громадянства на підставі документів, виданих іноземними державами або статутними організаціями ООН.

Це дасть змогу людям без українських документів отримувати медичну допомогу з використанням електронних інструментів ЕСОЗ – так само, як і іншим пацієнтам. Медичні працівники зможуть зареєструвати таких пацієнтів у системі, створити для них медичні картки, виписувати електронні рецепти й направлення та вести облік наданої допомоги.

Завдяки цьому отримання медичних послуг для громадян інших країн стане зручнішим, а лікарі матимуть доступ до необхідної медичної інформації для їхнього лікування.

Система оцінювання повсякденного функціонування: більше зручності для пацієнта

Продовжуємо вдосконалювати електронну систему оцінювання повсякденного функціонування особи, щоб зробити процедуру зручнішою для людей. Зокрема, запроваджуємо сервіс, що допоможе людині оперативно дізнатись про стан розгляду її справи та результати оцінювання.

Усі ці зміни мають спільну мету – зробити взаємодію зі сферою охорони здоров'я простішою, а послуги – доступнішими й прозорішими. Продовжуємо розвивати технології, що допомагають українцям бути здоровими!