Переваги користування вебпорталом та його можливості оцінили вже понад 11 тисяч користувачів. Розповідаємо, як працює платформа, хто зараз найбільше потрібен лікарням та як можна знайти роботу своєї мрії або потрібного вашому закладу фахівця всього за кілька кліків. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Хто в тренді? Топ затребуваних спеціальностей в сфері охорони здоров'я

Ринок медичних послуг постійно змінюється, і потреба в кадрах залишається високою. На сьогодні в топ-3 найпопулярніших фахівців у сфері охорони здоров'я, яких шукають через вебпортал вакансій, – сімейні лікарі, парамедики та медичні сестри/брати.

Зберігається досить високий попит на фахівців із реабілітації – майже 1500 вакансій відкрито для фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, психологів та асистентів. Причому фізичний терапевт та ерготерапевт увійшли до десятки найбільш затребуваних спеціалістів.

Серед вузькопрофільних фахівців найбільше вакансій у медзакладах для лікарів-анестезіологів, неврологів, хірургів та лікарів з медицини невідкладних станів.

На порталі є пропозиції і для управлінців – доступно 93 керівні посади (медичні директори, заступники керівників, завідувачі структурних підрозділів).

Загалом на сьогодні на вебпорталі відкрито майже 11 000 вакансій у 1 700 закладах охорони здоров'я в усіх регіонах країни.

Як працює вебпортал і чому це зручно?

Головна перевага вебпорталу – усі вакансії в сфері охорони здоров'я зібрані на одній платформі. Більше не треба гадати, чи є відкриті вакансії у вашій міській лікарні чи сусідній амбулаторії. Ви можете швидко дізнатися про це з вебпорталу.

Сервіс є повністю безоплатним. Для пошуку працюють зручні фільтри – можна переглядати активні вакансії за регіоном, населеним пунктом, спеціальністю, формою власності закладу, рівнем заробітної плати. Якщо знайшли підходящу вакансію, відгукуйтеся на неї прямо на сайті.

Для закладів охорони здоров'я вебпортал – зручний інструмент, щоб закрити вакантні місця та розміщувати результати проведених конкурсів.

Щоб знайти нові професійні можливості через вебпортал вакансій треба зробити лише 3 кроки:

зайти на Єдиний вебпортал вакантних посад у закладах охорони здоров'я;

налаштувати фільтри пошуку: вибрати регіон, спеціальність, бажану зарплату, тип закладу;

обрати вакансію, яка зацікавила, та надіслати свій відгук.

Переглядайте актуальні вакансії та знаходьте свою можливість на Порталі вакансій.