В Одесі матір зачинила 3-річного сина у квартирі на декілька днів. Це запідозрили сусіди, які живуть на першому поверсі – у них почала протікати стеля.

Дитину витягали з квартири через велетенську діру у дверях. Працівники соцслужби разом з поліцейськими забирали 3-річного Володю, повідомляє 24 канал.

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Малюк був брудний, спина – вся у саднах Коли до квартири зайшли правоохоронці, дитина сиділа під ліжком і від голоду жувала пакет із цукром.

"В квартирі була антисанітарія, не було їжі. Це найстрашніше, що побачили працівники правоохоронних органів і соцслужби – дитина була брудна, ходила в туалет туди, де могла ходити", – сказала керівниця служби у справах дітей міськради Одеси Юлія Нікандрова.



Дитину витягнули через велику діру в дверях / Фото скриншот з відео

На сполох забили сусіди

Матір закрила 3-річного сина у квартирі та зникла на кілька днів. На сполох забили сусіди з першого поверху, коли зі стелі полилася вода. Малюк у пошуках їжі та води відкрив кран у ванній та затопив сусідів.

Моя дитина спала і на нього капала вода. Ми піднялись, нікого не було. Вода текла зі шланга в душі, малий під ліжком лежав сам,

– розповіла сусідка.

Сусіди розповіли, що жінка часто випиває та вживає наркотики. Зараз жінка на 5 місяці вагітності – це вже третя її дитина. В жінки є старша донька, яку доглядає бабуся. Друга дитина – саме 3-річний Володя, якого вона часто залишає вдома самого.

"Вона могла його залишити 8-місячного, покласти подушку, прикласти пляшечку. Дитина весь час залишалась сама. Було таке, що він міг голий вибігти і бігати тут по вулиці", – зазначила сусідка Олена.



В квартирі правоохоронці побачили тараканів / Фото скриншот з відео

Дитина перебуває у дитячому будинку

Хлопчик нині перебуває у дитячому будинку. Соцпрацівники готують документи, аби позбавити матір батьківських прав.

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"Звичайно, одразу прийняли рішення вилучити дитину і помістити у дитячий будинок, адже загроза життю була. Вчора так звана мама з'явилась у службу і вимагала повернути дитину. За інформацієї правоохоронців, вона вживає наркотики, – зауважила Нікандрова.

Суд відбудеться вже через місяць. До цього часу в матері є шанс прибратись у квартирі та знайти нормальну роботу.



Матір можуть позбавити батьківських прав / Фото скриншот з відео