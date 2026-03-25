25 березня, 20:39
Від імені Умєрова дзвонять невідомі: шахраї "полюють" на інформацію
Основні тези
- Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що шахраї дзвонять і пишуть від його імені.
- Невідомі особи намагаються отримати інформацію від дипломатів та міжнародних партнерів.
Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що від його імені надходять дзвінки та повідомлення. Він закликав усіх перевіряти правдивість та джерела інформації.
За словами секретаря, шахраї таким чином намагаються отримати інформацію від дипломатів та закордонних колег. Про це повідомив Рустем Умєров.
Що відомо про шахрайські дзвінки?
Рустем Умєров повідомив, що останніми днями фіксуються спроби комунікації від його імені з невідомих номерів.