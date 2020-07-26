Українська політична фабрика мемів невпинно тішить нас вже 29 років поспіль. У кожного скликання та ідеології – свій незрівнянний стиль. Їх цитують, на їхні висловлювання нарікають або ж просто без перестану передивляються епічні ролики.

Про найкраще – в матеріалі журналістів 24 каналу.

Цікаво Кінокадри використали для курйозних мемів про карантин: фото, які змусять сміятись кожного

"Президентські" меми. Все розпочалось з легендарного "Маємо те, що маємо" першого президента Леоніда Кравчука. Уважні українці взяли в обіг вже крилату фразу політика. З того часу всі ляпи політиків або просто влучні вислови ставали мемами.

Кожен новий президент – Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Петро Порошенко та Володимир Зеленський – лише поповнював цей словник фразеологізмів.

Епоха "регіоналів". Янукович та компанія – це ціла епоха: тут і знамените яйце, і вінок. А потік свідомості "регіоналів" – скринька Пандори, яку не можна відчиняти. Тоді ж українці дізнались про "азірівську" мову. Окремого місця на дошці пошани заслуговує і тодішня перша леді.

Мери українських міст за словом у кишеню ніколи не лізли, особливо власники ключів від столиці. Тут і безсмертні висловлювання "Льоні-космоса", і втомлений міст Кличка та інше.

Ну і куди ж без легендарного від Михайла Добкіна: "Текст по дебильному написан. У тебя лицо скучное, тебе денег никто не даст".

Меми від українських політиків – найкраще: дивіться відео

Політичні меми доволі живучі і не скоро зникнуть з живої мови. Тож політикам варто пам'ятати, що українці слідкують за кожним словом та дією і це впливає на політичну репутацію.