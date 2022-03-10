Від пілота залишився лише попіл: українські бійці збили ворожий Су-25
Джерело:10 гірсько-штурмова бригада
Українські війська продовжують знищувати ворожу техніку як на землі, так і в небі. Черговою здобиччю наших захисників став ворожий Су-25.
Збити ворожий літак вдалося бійцям 10-ої гірсько-штурмової бригади. Близько 01:30 вони збили літак Су-25.
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Після падіння від літака залишилися лише деякі уламки. За ними й встановили, що він перебував на озброєнні російських військ аж у Приморському краї.
Пілот літака не зміг катапультуватися. Він нього залишився лише обвуглений шматок.
Обвуглений труп російського пілота, який бомбив Україну / Фото "Мілітарний"
Перед тим Генштаб підтвердив, що за дві доби українські військові зуміли збити чотири літаки Су-25 та два вертольоти противника.
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