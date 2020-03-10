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      БЛОГ Іван Примаченко
      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

      Від епідемії до пандемії коронавірусу: чому це особливо невчасно для України

      -
      Криза, викликана коронавірусом / Unsplash

      Ну що ж, наступні тижні чи місяці точно будуть не нудними. Особливо, якщо вам подобаються гостросюжетні пригоди. Епідемія нового коронавірусу впевнено перетворюється на пандемію, яка вже встигла викликати паніку на світових біржах.

      За останні два дні, поки Україна святкувала, в світі відбулася низка дуже важливих подій.

      Зверніть увагу: Коронавірус в Україні: найближчий місяць буде вирішальним для країни

      По-перше, кількість загиблих від коронавірусу в Італії стрибнула зі 133 до 366, а кількість хворих збільшилася відразу на 25% – до 7375. Обидва показники зростання – рекордні. Лише 20 днів тому в країну було зафіксовано лише 4 випадки нового захворювання, а вчора уряд Італії був змушений піти на безпрецедентні для демократичних країн заходи і ввести карантин у 15 провінціях, де проживає 16 мільйонів людей. Сюди заборонено в'їжджати чи виїжджати, скасовано всі масові події, призупинена діяльність кінотеатрів, музеїв та інших місць масового скупчення людей.

      Але не однією Італією. Кількість зафіксованих випадків коронавірусу стрімко зростає у Франції, Німеччині, Великобританії, США, Іспанії, Швейцарії, країнах Скандинавії, Ірані, Південній Кореї і багатьох інших державах. Влада низки американських штатів оголосила про надзвичайний стан, Саудівська Аравія – про закриття святих для мусульман місць паломництва. Країни по всьому світу стрімко відміняють рейси і вводять карантин для громадян, що повертаються з епіцентрів інфекції.

      Масові карантини, порушення ланцюжків постачання і обвал перевезень викликали побоювання, що світова економіка може опинитися в рецесії. Звичайно, все це призвело до зниження цін на нафту. Але справжнім шоком став початок цінової війни Саудівської Аравії проти Росії, в результаті чого ціни на нафту обвалилися на 30 відсотків. Біржі в США та Європі пірнули вниз зі швидкістю, яку останні рази демонстрували під час світової фінансової кризи 2008 року.

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      Все це особливо невчасно для України, у якої в січні і так скоротився ВВП, а якість недореформованої медичної системи залишає бажати значно кращого. Особливо в часи відсутності більшості міністрів економічного блоку, зміни Генпрокурора, а також міністру уряду Януковича на посаді голови МОЗ. Залишилося лише зірвати програму співпраці з МВФ і тоді гра піде на найскладнішому рівні. Не маю жодних сумнівів, що в будь-якому випадку прорвемося. Але хотілося б у найближчі дні побачити адекватні дії уряду, щоб вийшло трохи нудніше, ніж може бути.

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      Автор: Іван Примаченко
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини політики Новини України Обвал цін на нафту Публікації Біржа
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