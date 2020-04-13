Від коронавірусу помер близький друг Трампа – Стенлі Чера
У США від ускладнень внаслідок коронавірусу помер Стенлі Чера. Він був відомим нью-йоркським забудовником, спонсором Республіканської партії та близьким другом президента Дональда Трампа.
Про смерть Чери повідомляє CNN з посиланням на джерела, що є близькими до померлого.
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Коли саме він помер, невідомо. Журналістам підтвердили цю інформацію у неділю, 12 квітня.
Чоловікові було 70 років. Також він був співзасновником Crown Acquisitions.
Дружба Чери та Трампа: що відомо
Журналісти додають, що Чера дружив із президентом США Дональдом Трампом. За даними Федеральної виборчої комісії, з 2016-го по 2019 рік він пожертвував 402,8 мільйона доларів організаціям, що займаються підтримкою президентства Трампа.
Крім того, його компанія Chera's Crown Acquisitions підписала кілька угод у 2008-му із зятем Трампа та старшим радником Білого дому Джаредом Кушнером.
Цікаво, що в листопаді 2019 року Чера представляв Трампа на параді до Дня ветеранів в Нью-Йорку. Тоді він назвав господаря Білого дому "своїм дорогим другом".
Трамп, зі свого боку, покликав Черу на мітинг у 2019 році в Гранд-Рапідс (штат Мічиган). Під час заходу президент США наголосив, що Чера – "один із найбільших будівельників і фахівців із нерухомості у світі".
"Це чудовий хлопець, він був зі мною з самого початку", – сказав Трамп про Черу.
Цікаво США можуть почати послаблювати карантин вже в травні
Коронавірус у США: коротко
- США вийшли на перше місце за кількістю заражених коронавірусом та кількістю жертв від COVID1-9
- Станом на 13 квітня у країні зафіксували понад 560 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Померли понад 22 тисячі людей, одужати вдалося 32 тисячам.
- Найгірша ситуація у найбільшому американському місті – Нью-Йорку. Там на вулицях навіть з’явилися мобільні морги: востаннє їх бачили після теракту 11 вересня 2001 року.
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