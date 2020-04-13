Від коронавірусу помер близький друг Трампа – Стенлі Чера

У США від ускладнень внаслідок коронавірусу помер Стенлі Чера. Він був відомим нью-йоркським забудовником, спонсором Республіканської партії та близьким другом президента Дональда Трампа.

Про смерть Чери повідомляє CNN з посиланням на джерела, що є близькими до померлого.

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Коли саме він помер, невідомо. Журналістам підтвердили цю інформацію у неділю, 12 квітня.

Чоловікові було 70 років. Також він був співзасновником Crown Acquisitions.

Дружба Чери та Трампа: що відомо

Журналісти додають, що Чера дружив із президентом США Дональдом Трампом. За даними Федеральної виборчої комісії, з 2016-го по 2019 рік він пожертвував 402,8 мільйона доларів організаціям, що займаються підтримкою президентства Трампа.

Крім того, його компанія Chera's Crown Acquisitions підписала кілька угод у 2008-му із зятем Трампа та старшим радником Білого дому Джаредом Кушнером.

Цікаво, що в листопаді 2019 року Чера представляв Трампа на параді до Дня ветеранів в Нью-Йорку. Тоді він назвав господаря Білого дому "своїм дорогим другом".

Трамп, зі свого боку, покликав Черу на мітинг у 2019 році в Гранд-Рапідс (штат Мічиган). Під час заходу президент США наголосив, що Чера – "один із найбільших будівельників і фахівців із нерухомості у світі".

"Це чудовий хлопець, він був зі мною з самого початку", – сказав Трамп про Черу.

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