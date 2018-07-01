Від нещодавно покладеного асфальту не залишилось і сліду у Чернігові: промовисті фото
Останніми днями у Чернігові, як і на більшості території України, спостерігалися рясні опади. У результаті майже у середмісті на одній із вулиць змило асфальт.
Як повідомляється у Facebook-спільноті "Чернигов LIVE", сталося це поблизу школи №4, а саме на виїзді з вулиці Десняка на вулицю Толстого.
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Водночас підкреслюється, що асфальт клали цієї весни.
Також ресурс опублікував відповідні фото.
Нагадаємо, злива, що пройшла Черніговом 30 червня, підтопила майже 20 вулиць і близько 90 приватних домоволодінь.
Джерело: 24 канал
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