Від нещодавно покладеного асфальту не залишилось і сліду у Чернігові: промовисті фото

Останніми днями у Чернігові, як і на більшості території України, спостерігалися рясні опади. У результаті майже у середмісті на одній із вулиць змило асфальт.

Як повідомляється у Facebook-спільноті "Чернигов LIVE", сталося це поблизу школи №4, а саме на виїзді з вулиці Десняка на вулицю Толстого. Читайте також: Шалена злива у Києві: вулиці столиці перетворилися на ріки Водночас підкреслюється, що асфальт клали цієї весни. Також ресурс опублікував відповідні фото. Нагадаємо, злива, що пройшла Черніговом 30 червня, підтопила майже 20 вулиць і близько 90 приватних домоволодінь.