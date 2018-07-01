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Від нещодавно покладеного асфальту не залишилось і сліду у Чернігові: промовисті фото

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У Чернігові злива змила новий асфальт
У Чернігові злива змила новий асфальт / "Чернигов LIVE"

Останніми днями у Чернігові, як і на більшості території України, спостерігалися рясні опади. У результаті майже у середмісті на одній із вулиць змило асфальт.

Як повідомляється у Facebook-спільноті "Чернигов LIVE", сталося це поблизу школи №4, а саме на виїзді з вулиці Десняка на вулицю Толстого.

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Водночас підкреслюється, що асфальт клали цієї весни.

Також ресурс опублікував відповідні фото.

Нагадаємо, злива, що пройшла Черніговом 30 червня, підтопила майже 20 вулиць і близько 90 приватних домоволодінь.

Теги: Новини України Негода в Україні Новини Чернігова
Джерело: 24 канал
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