Від перевиборів до нового парламенту: навіщо Зеленський розпустив Раду

Чому українці голосували 21 липня, а не восени? Почалася все, якщо пам'ятаєте, з інавгурації Зеленського, під час якої він розпустив восьме скликання Верховної Ради. До слова, таке в Україні сталося вперше. І хоча всі навколо казали Зеленському, що його рішення незаконне, Конституційний суд став на бік нового президента. На що він розраховує з новим складом парламентарів – читайте далі.

Вперше президент України розпустив Верховну Раду під час своєї інавгурації, набравши рекордну підтримку у другому турі – понад 73%. Зеленський не став чекати чергових парламентських восени.

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Як пояснив політолог Олексій Мінаков, ключова мотивація Зеленського розпустити Верховну раду полягала у тому, щоб якомога швидше провести вибори, аби рейтинги його політичної сили не встигли впасти. А також зібрати контрольовану більшість у парламенті. Єдиною підставою для розпуску була відсутність коаліції ще з 2016 року, коли більшість фракцій заявили про вихід. Однак у Верховній Раді із Зеленським не погодилися. І нардепи звернулися до Конституційного суду, який все ж таки визнав указ обґрунтованим.

Більшість конституційних суддів виявили кон'юнктурний підхід, вирішили догодити президенту України та винесли дуже сумнівне рішення,

– наголосив політолог Михайло Басараб.

Тепер у Зеленського мріють про монобільшість. Тобто мати власних 226 депутатів у новому парламенті й формувати коаліцію без залучення інших політичних сил.



Як формується коаліція у Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

Політолог Петро Олещук додав, що фактично жоден український президент подібних можливостей не мав.

Якщо Зеленський матиме більшість у Раді, то його партія зможе власними силами призначати:

– голову Верховної Ради та його заступників;

– обирати прем'єр-міністра та весь склад уряду;

– голів місцевих адміністрацій;

– очільників силових відомств;

– аудиторів НАБУ;

– представників парламенту у Конституційному та Верховному суді.

Фактично Володимир Зеленський контролюватиме усі гілки влади.

Поки що у нас є достатньо підстав вважати, що Зеленський або його найближче оточення можуть захотіти, контролюючи Верховну Раду, кабінет міністрів, посаду президента – узурпувати владу,

– сказав Басараб.

Але якщо Зеленський не отримає контрольованої більшості, йому доведеться шукати союзників у новому парламенті. Чи отримає президентська партія монобільшість, чи шукатиме союзників, залежить від того, скільки вона здобуде мандатів на мажоритарних округах, де розігрується 199 місць.