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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Від перевиборів до нового парламенту: навіщо Зеленський розпустив Раду

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      Чому українці голосували 21 липня, а не восени? Почалася все, якщо пам'ятаєте, з інавгурації Зеленського, під час якої він розпустив восьме скликання Верховної Ради. До слова, таке в Україні сталося вперше. І хоча всі навколо казали Зеленському, що його рішення незаконне, Конституційний суд став на бік нового президента. На що він розраховує з новим складом парламентарів – читайте далі.

      Вперше президент України розпустив Верховну Раду під час своєї інавгурації, набравши рекордну підтримку у другому турі – понад 73%. Зеленський не став чекати чергових парламентських восени.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: якими будуть перші 100 днів нової Верховної Ради

      Як пояснив політолог Олексій Мінаков, ключова мотивація Зеленського розпустити Верховну раду полягала у тому, щоб якомога швидше провести вибори, аби рейтинги його політичної сили не встигли впасти. А також зібрати контрольовану більшість у парламенті. Єдиною підставою для розпуску була відсутність коаліції ще з 2016 року, коли більшість фракцій заявили про вихід. Однак у Верховній Раді із Зеленським не погодилися. І нардепи звернулися до Конституційного суду, який все ж таки визнав указ обґрунтованим.

      Більшість конституційних суддів виявили кон'юнктурний підхід, вирішили догодити президенту України та винесли дуже сумнівне рішення,
      – наголосив політолог Михайло Басараб. 

      Тепер у Зеленського мріють про монобільшість. Тобто мати власних 226 депутатів у новому парламенті й формувати коаліцію без залучення інших політичних сил.


      Як формується коаліція у Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

      Політолог Петро Олещук додав, що фактично жоден український президент подібних можливостей не мав.

      Якщо Зеленський матиме більшість у Раді, то його партія зможе власними силами призначати:
      – голову Верховної Ради та його заступників;
      – обирати прем'єр-міністра та весь склад уряду;
      – голів місцевих адміністрацій;
      – очільників силових відомств;
      – аудиторів НАБУ;
      – представників парламенту у Конституційному та Верховному суді. 

      Фактично Володимир Зеленський контролюватиме усі гілки влади.

      Поки що у нас є достатньо підстав вважати, що Зеленський або його найближче оточення можуть захотіти, контролюючи Верховну Раду, кабінет міністрів, посаду президента – узурпувати владу,
      – сказав Басараб.

      Але якщо Зеленський не отримає контрольованої більшості, йому доведеться шукати союзників у новому парламенті. Чи отримає президентська партія монобільшість, чи шукатиме союзників, залежить від того, скільки вона здобуде мандатів на мажоритарних округах, де розігрується 199 місць.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Коаліція Президент України НАБУ Судді Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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