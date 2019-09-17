Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?

Всі ми звикли оцінювати книгу в її кінцевому вигляді: красива обкладинка, якісний папір, доречні ілюстрації та зручний формат. Звісно, що гарно видану книжку і читати приємніше. Але, чи знаєте ви як створюється книжка, хто працює над її створенням та скільки часу цей процес займає?

Видання книг – справа кропітка, від рукопису до друку вона проходить низку внутрішніх видавничих процесів. Окрім автора, над книгою працює ще близько двох десятків фахівців. То які ж етапи проходить книжка від рукопису до книгарні? Час розкрити секрети!

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1 етап – планування

Автор надсилає свіженький рукопис у видавництво. Головний редактор, він же перший читач, читає його, аби зрозуміти, наскільки він є цікавим, актуальним та чи сподобається читачу. Адже саме він добре знає смаки аудиторії видавництва. Далі збирається колегія спеціалістів, які вирішують – чи вкладати сили, знання та ресурси у новий проєкт. Так формується видавничий план.

2 етап – підписання угоди

Автор укладає з видавництвом договір, у якому надає видавництву право на видання та продаж своєї книжки протягом певного часу. За це видавництво сплачує автору гонорар.

3 етап – переклад

Якщо йдеться про книжку іноземного автора, її варто перекласти. І якщо з художніми творами усе більш-менш зрозуміло, то з творами, наприклад, жанру нон-фікшн доведеться докласти чимало зусиль. До справи береться перекладач, який знається на темі книжки, або до перекладу долучаються фахівці зі сфери, якій присвячено видання.

Наприклад, коли перекладали науковий нон-фікшн "Частинка на краю Всесвіту" Шона Керролла (книга розповідає про космос і його фізичні складники, а також розкриває секрет бозону Гіґґса), до роботи долучалися консультанти – фахівці в галузі фізики.

Часом, аби передати усі нюанси видання, на переклад йде до двох років! У середньому ж переклад книги обсягом 300 сторінок триває 4–5 місяців.

4 етап – редагування

Редагування – це кропітка робота з текстом. Потрібно не просто вичитати книжку та виправити всі стилістичні помилки, а ще й відстежити логіку викладання подій, сюжетні лінії, розвиток персонажів, відповідність часу (для художньої літератури). У науково-популярних книжках потрібно перевірити факти, дати, імена, терміни. Тому, крім літературного редактора, ми залучаємо наукових редакторів до цієї роботи. Цей процес може тривати 2–3 місяці.

5 етап – коректура

Коректор, звісно довіряє редакторам, але все ж прискіпливо вичитує текст на грамотність. Він зачиняється у кімнаті та в тиші, близько 5 днів, виправляє всі орфографічні та пунктуаційні помилки та часто ставить запитання редактору, якщо побачив якісь стилістичні або смислові недоліки в тексті.

6 етап – створення обкладинки й ілюстрацій

Тим часом дизайнер разом з художником-ілюстратором створює обкладинку, макет книги та ілюстрацій, якщо такі передбачені у виданні.

7 етап – верстка

Що ж, книгу вичитано, ілюстрації та обкладинка готові. Автор задоволений результатом, тож, прийшов час верстати майбутню книжку. Верстка – це процес компонування тексту, ілюстрацій і різних графічних об'єктів у такому вигляді, у якому вони будуть представлені в готовому виданні. Крім того, на цьому етапі ми вперше бачимо, якою буде книжка, і тут можна ще внести якісь зміни. Етап верстки займає від трьох днів до двох тижнів. І саме на цьому етапі книжка набуває свого остаточного вигляду.

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8 етап – вичитка верстки

Якщо ви думали, що книжка вже на фінішній прямій до друку, то ви помилилися. До роботи знову беруться редактор, науковий редактор, коректор і перекладач. Адже під час верстки могли з'явитися помилки, нелогічні перенесення тексту та інші неточності. Тому макет майбутньої книжки повторно перечитують і перевіряють.

Це дуже важливий етап, коли всі фахівці перший раз читають не рукопис, а макет книжки! Тому дуже важливо по-новому подивитись на зверстаний текст усім фахівцям. Усі читки на цьому етапі можуть затягнутися на 4–5 тижнів.

9 етап – корегування верстки

Усі помилки та неточності, які було виявлено на попередньому етапі, виправляються знову в макеті майбутньої книжки – верстці.

10 етап – остаточна коректорська вичитка

Здавалося б, скільки можна перечитувати та редагувати? Але її ще раз перечитують і прискіпливо вдивляються в кожну літеру, аби читач отримав якісну і без помилок книгу.

11 етап – присвоєння індексів і кодів

Перед затвердженням і виданням книга отримує міжнародні індекси та коди, на кшталт ID-картки. Один з них – це ISBN (International Standard Book Number), 13-значний унікальний код, за яким книжку "впізнають" у всьому світі.

12 етап – затвердження книги

Нарешті автор підписує книгу до друку! А після цього випусковий редактор ретельно перевіряє весь макет, його комплектність, наявність кодів, додатків, оформлення обкладинки, також він заповнює купу документації для правильного друку. І от лише на цьому етапі книжка нарешті надсилається в друк.

13 етап – друк книги

І от видавництво надіслало книгу в друк і чекає, іноді кілька місяців. Чому так відбувається? По-перше, черга на типографії, по-друге, складність і специфіка друку. Сьогодні дуже важливо, на якому папері друкується книга та які фарби використовуються. Дедалі більше видавці схиляються до думки, що книжка має бути екологічною, а тому обирають органічні фарби і папір із вторсировини.

14 етап – надходження книги до книгарень

Коли готова книжка, нарешті, надходить до видавництва, її ще раз переглядають, і лише тоді її пакують та відправляють по книгарнях країни.

Тож наступного разу, коли ви гортатимете новеньку книжку, просто згадайте, який довгий і складний шлях вона пройшла!

Автор: Тимур Курганов

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