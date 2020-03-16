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      Видають маски та міряють температуру: як працює Рада під час карантину – фото, відео

      - Читать новость на русском
      Карантин у Верховній Раді / 24 канал

      Верховна Рада буде зачинена до 3 квітня поки триває карантин по всій Україні. Про це 16 березня домовились на погоджувальній раді депутати, однак, 17 березня це рішення мають затвердити на позачерговому засіданні парламенту. Як працює Рада в умовах карантину – читайте далі.

      Кореспондентка 24 каналу в прямому ефірі розповіла, що журналісти потрапили у стіни Верховної Ради лише після того, як їм виміряли температуру автоматичним термометром. Таку ж процедуру пройшли й народні депутати. Працівники Управління державної охорони робили це в захисних масках і рукавичках.

      До слова Зал Ради дезінфікували: нардепи і міністри завтра працюватимуть у масках

      На вході видавали одноразові медичні маски. Журналістів попросили, зокрема, їх одягнути й під час брифінгу. Однак самі нардепи вийшли без них.


      На вході у Раду всім вимірюють температуру / Фото Укрінформ

      Верховна Рада також забезпечена дезінфекторами.


      У Верховній Раді є дезінфектори та правила щодо уникнення зараження коронавірусом / Фото Укрінформ

      У Верховній Раді вимірюють температуру: дивіться відео 24 каналу

      Чому Рада збирається на позачергове засідання

      17 березня о 8:00 ранку відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, де терміново розглянуть законопроєкт, пов'язаний з питаннями щодо боротьби з коронавірусом. Він передбачає: 

      • Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом:
      • за прогнозом МОЗ, це дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;
      • Можливість працівникам виконувати роботу з дому;
      • Заборону на проведення масових заходів на понад 200 осіб;
      • Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю під час карантину через коронавірус;
      • Посилення контролю в'їзду та виїзду на територію України;
      • Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус Covid-19 Верховна Рада
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