Видають маски та міряють температуру: як працює Рада під час карантину – фото, відео

Верховна Рада буде зачинена до 3 квітня поки триває карантин по всій Україні. Про це 16 березня домовились на погоджувальній раді депутати, однак, 17 березня це рішення мають затвердити на позачерговому засіданні парламенту. Як працює Рада в умовах карантину – читайте далі.

Кореспондентка 24 каналу в прямому ефірі розповіла, що журналісти потрапили у стіни Верховної Ради лише після того, як їм виміряли температуру автоматичним термометром. Таку ж процедуру пройшли й народні депутати. Працівники Управління державної охорони робили це в захисних масках і рукавичках.

До слова Зал Ради дезінфікували: нардепи і міністри завтра працюватимуть у масках

На вході видавали одноразові медичні маски. Журналістів попросили, зокрема, їх одягнути й під час брифінгу. Однак самі нардепи вийшли без них.



На вході у Раду всім вимірюють температуру / Фото Укрінформ

Верховна Рада також забезпечена дезінфекторами.



У Верховній Раді є дезінфектори та правила щодо уникнення зараження коронавірусом / Фото Укрінформ

У Верховній Раді вимірюють температуру: дивіться відео 24 каналу

Чому Рада збирається на позачергове засідання

17 березня о 8:00 ранку відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, де терміново розглянуть законопроєкт, пов'язаний з питаннями щодо боротьби з коронавірусом. Він передбачає: