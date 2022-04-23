Відповідне повідомлення на сайті молдавського МЗС з'явилось 22 квітня – у день, коли Росія озвучила свої плани. Зокрема заяву Росії про Придністров'я озвучив виконуючий обов'язки командувача Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв.

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МЗС Молдови стурбоване через заяви Москви про Придністров'я

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції взяло до відома заяви представника Міноборони Росії. З цією метою МЗС викликало посла Росії в Молдові Олега Васнецова та висловило глибоку стурбованість заявами російського чиновника,

– мовиться на сайті МЗС.

У відомстві також запевнили, що:

такі заяви Москви безпідставні та суперечать позиції Росії, яка підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови в її міжнародно визнаних кордонах;

під час зустрічі Молдова запевнила, що, відповідно до її Конституції, є нейтральною державою, і цей принцип мають поважати всі міжнародні суб'єкти, включаючи Кремль.

До речі, президентка країни Майя Санду заявила, що Молдова не доєднається до санкцій проти Росії. Зокрема у країні заявили, що це збереже нейтралітет щодо війни в Україні.

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