Це була одна з найнезвичніших історій Другої Світової. Чотири капелани – католицький священник, двоє пасторів і равин віддали життя, рятуючи солдат з підбитого торпедою корабля, що тонув.

Битва за Атлантику

16 вересня 1939 року німецький підводний човен вперше напав на конвой союзників в Атлантичному океані. Більше – у програмі "Конфлікти" на 24 каналі.

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За наступні 6 років битва за Атлантику забрала близько 4 тисячі кораблів і 50 тисяч людських життів. Вона стала однією з ключових арен боротьби в ході Другої світової війни.

Від вантажів, які перевозили атлантичні конвої між Великобританією і США та Північною Африкою залежало виживання країн антигітлерівської коаліції. На відміну від мирного часу, тепер морські рейси нагадували танці зі смертю.

Довідка. На каравани аліантів полювали морські вовки – підводні човни "Крігсмаріне". На початку Другої світової флот Рейху нараховував 57 підводних човнів, 48 з них були готові до дій.

Технічні показники 27 дозволяли їм діяти у водах Атлантичного Океану. Із серпня 1939 року німецькі підводники почали блокаду торгових шляхів, що вели до Великобританії.

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США на початку Другої Світової дотримувалися нейтралітету. Невтручання в конфлікти Старого світу проголошувала доктрина Монро. Вона відстоювала ізоляціонізм як єдиний шлях до успіху, а сферу впливу Вашингтона обмежувала обома Америками.

Навіть нальоти на Лондон, попри близькі стосунки з британцями, нічого не змінювали. Події почали розгортатися так, що залишатися нейтральним вже було неможливо з весни 1940 року.

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Спочатку Вашингтон оголосив ембарго Японії, аби стримати агресію імперії проти заморських колоній країн Західної Європи. Після капітуляції Франції у червні 1940 року Німеччина починала озвучувати свої претензії на світову гегемонію.

Допомога від США

За кілька місяців, 11 березня 1941 року, американський Конгрес прийняв рішення про "Ленд Ліз" – надання допомоги для країн антигітлерівської коаліції.