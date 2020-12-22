16 сентября 1939 года немецкая подводная лодка впервые напала на конвой союзников в Атлантическом океане. Больше – в программе "Конфликты" на
24 канале.
За следующие 6 лет битва за Атлантику унесла около 4 тысяч кораблей и 50 тысяч человеческих жизней. Она стала одной из ключевых арен борьбы в ходе Второй мировой войны.
От грузов, которые перевозили атлантические конвои между Великобританией и США и Северной Африкой зависело выживание стран антигитлеровской коалиции. В отличие от мирного времени, теперь морские рейсы напоминали танцы со смертью.
Технические показатели 27 позволяли им действовать в водах Атлантического океана. С августа 1939 года немецкие подводники начали блокаду торговых путей, ведущих в Великобританию.
Даже налеты на Лондон, несмотря на близкие отношения с британцами, ничего не меняли. События начали разворачиваться так, что оставаться нейтральным уже было невозможно с весны 1940 года.
Сначала Вашингтон объявил эмбарго Японии, чтобы сдержать агрессию империи против заморских колоний стран Западной Европы. После капитуляции Франции в июне 1940 года Германия начинала озвучивать свои претензии на мировую гегемонию.
Через несколько месяцев, 11 марта 1941 года, американский Конгресс принял решение о
"ленд-лизе" – оказание помощи для стран антигитлеровской коалиции.
Говорилось о финансовых займах, поставках оружия, техники и ресурсов, необходимых для ВПК на местах. Первыми такую помощь получили Великобритания, Китай и части "Свободной Франции" – противники коллаборационной республики "Виши".
После немецкого вторжения в СССР помощь согласились отправлять и в СССР. По программе "Ленд-лиза" было отгружено поставок на сумму больше 50 миллиардов долларов США. По современному курсу это – 575 миллиардов долларов.
Перехватывать эту помощь должны были "волчьи стаи" подводного флота Третьего рейха. Гросс-адмирал "Кригсмарине" Карл Дениц пытался перекрыть морские пути в Атлантике. Сам бывший подводник – он был главным архитектором новой стратегии.
Карл Дениц – немецкий военный деятель времен Третьего Рейха / Архивное фото
В течение дня группа субмарин наблюдали за конвоем, оставаясь невидимыми. А после наступления темноты, подплывая ближе, торпедировали караваны из надводного положения.
Подготовка к нападению
В последнюю неделю января 1943 года в Нью-Йорк отправилось звено кораблей. В составе конвоя SG-19, который взял курс на Гренландию, было 6 судов. Самый большой из них "Дорчестер" – круизный трипалубник, который до войны работал на круизах у берегов Америки.
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Корабль был рассчитан на 400 человек. На этот раз на него загрузили вдвое больше военных. Путь пролегал через неспокойные воды зимней Атлантики.
Северная Атлантика была очень коварным местом. Нас бросало вперед и назад, из стороны в сторону. Все очень ждали, когда подойдет капеллан и утешит немного грусть и негатив от неудобства,
– отметил Бенджамин Эпштейн, спасенный с SS Dorchester.
Это было хорошо знакомое немцам направление. У-боты уже перехватывали и топили корабли, которые по нему шли в Британию. На этот раз вахта подводников пристально следила за горизонтом в ожидании новых жертв.
Транспортный корабль "Дорчестер" / Архивное фото
Капитанов SG-19 предупредили об опасности. На экране береговой охраны мигала точка, которая с большой вероятностью была немецкой субмариной. Ее зафиксировал сонар.
В район прохода конвоя SG-19 были высланы 4 подводные лодки. Ближе всего к американским кораблям подобрался U-233. Это был его первый выход в море. Командовал лодкой 26-летний капитан-лейтенант Карл Юрг Вехтер.
Капитан "Дорчестера" Даниэльсен объявил, что конвой преследует немецкая субмарина. Поэтому надо быть готовым к любому развитию событий. Спасательные жилеты надеть – это приказ, подчеркнул капитан. Оптимизма это не прибавляло.
Капелланы на американском корабле
Внизу, под палубами, во внутренностях старого круизного корабля господствовала душная гнетущая атмосфера. Сотни напуганных молодых людей. Кто-то прятал свои тревоги за игрой в карты или кости.
Важно! Подбодрить солдат было главной задачей капелланов. На "Дорчестере" их было 4. Все различных конфессий, как и военные, с которыми они плыли на войну.
► Самым старшим по возрасту был
Джордж Фокс. Он добровольцем записался в армию и отвоевал свое во Фландрии во время Первой мировой. Водитель медицинской службы, насмотрелся страданий немало.
Джордж Фокс / Скриншот с видео
За спасение на поле боя солдата Фокс получил "Серебряную звезду". По возвращении домой открыл призвание и учился на пресвитера методистской церкви. С началом войны, его сын записался в армию. За ним последовал и отец.
►В гарвардской школе военных капелланов пресвитер сдружился с раввином
Александром Гудом – вместе они получили назначение на "Дорчестер". Гуд происходил из семьи раввинов.
Александр Гуд / Скриншот с видео 24 канала
Но решение служить людям и лечить души открывал самостоятельно. Звезд с неба не хватал, но старался делать в жизни правильные вещи. Деньги на обучение собирал, работая.
Кроме библейского, получил медицинское образование. Когда Америка вступила во Вторую мировую Александр Гуд вызвался в армию и попал в капелланскую школу при Гарвардском университете.
►Отец
Кларка Полинга был пастором, как и его дед, как и его прадед и его дед. Возможно, это сыграло свою роль, что парень открыл в себе призвание к служению в методистской церкви.
После "Перл Харбора" пошел в военкомат. Но имел дилемму – участвовать как боец или сказать о пасторском служении и попасть на капелланскую службу.
Кларк Полинг / Скриншот с видео 24 канала
Принять решение помог отец, который объяснил, что процент смертности среди капелланов на передовой – самый высокий. И разница от обычной солдатской службы только в том, что оружие капеллан в руки не будет брать.
►Еще одним пресвитером на "Дорчестере" был католический священник, ирландец
Джон Вашингтон. В отличие от многих сверстников из трудных семей, улица его не испортила.
Джон Вашингтон / Скриншот с видео 24 канала
Спасла церковь, где Джон в промежутках между драками и хулиганскими выходками служил у алтаря. Как и остальные его коллеги на "Дорчестере", он был добровольцем и прошел капелланскую школу в Гарварде.
Разные конфессии в Америке в начале ХХ века не всегда означали дружбу или партнерство между религиями. Впрочем, этой четверке удалось найти совместными усилиями и
восстановить спокойствие на корабле, который следовал в Гренландию. Атака и ее последствия
Подводники начали готовиться к атаке. Караван был как на ладони, поэтому дальше уже не ждали. Капитан Вехтер отдал приказ: огонь. Был 1:00. Первая торпеда попала в котельную. "Дорчестер" тряхнуло, многих людей разбросало по трюму.
Было оборвано электроснабжение. Даже подать сигнал бедствия было невозможно – из-за отсутствия сигнальных огней. Корабль окутали облака пара и аммиачного газа. Судно переклонилось на левый борт и быстро опускалось под воду.
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С нижних палуб люди бежали на гору, спотыкаясь друг о друга. Были и такие, что оцепенели от страха, слишком напуганные, чтобы отправиться к спасательным шлюпкам.
Капелланы помогали им успокоиться и подбадривали прыгать с корабля, который тонул, чтобы добраться до спасательных плотов. Не думая, что будет дальше, кто-то из четверки помогал раздавать спасательные жилеты из кладовок.
Ледяная вода оставляла очень мало шансов выжить / Архивное фото
Когда запасы закончились, а угроза упасть в море без жилета оставалась – они отдали свои. Солдаты прыгали в ледяное море. Помочь им могли лишь 2 катера сопровождения. Очень быстро они были перегружены.
Жилеты не спасали от холода. Большинство пассажиров и команды "Дорчестера" умерли из-за гипотермии, замерзая. Температура воды 1°C, а температура воздуха – 2°C
Самопожертвование капелланов
Капелланы остались на кормовой палубе корабля, который носом шел ко дну. Они до последнего подбадривали тех, кто не мог вырваться с корабля, который тонул, или кричал из ледяной воды о помощи.
Они пели каждый свой гимн. Один на латыни, другой на иврите, еще другие – на английском. И пели эти песни, пока корабль не опустился под воду,
– объяснил Дэн Курзман, биограф капелланов "Дорчестера".
Из почти 900 человек на борту "Дорчестера" катастрофу пережили только 230. Это был лишь небольшой эпизод в масштабах целой войны. Третий Рейх проиграл битву за Атлантику, а затем и всю войну. Баланс 6-летней борьбы на этом театре военных действий поражает.
Последствия битвы за Атлантику / Инфографика 24 канала
Поступок капелланов "Дорчестера" был настолько выразительным и впечатляющим, что память о нем стала образцом для послевоенной Америки. Сначала их представили к награждению "Пурпурными сердцами" и "Орденами славы".
Победа над нацистским режимом стала возможной во многом благодаря морским конвоям, которые выполняли свою миссию, несмотря на смертельную опасность.
Но эти награды выдавались только за выдающиеся поступки в боевых действиях.
Затопление "Дорчестера" квалифицировали иначе – священники не дрались. Через 15 лет после войны американский Конгресс принял специально для чествования капелланов новую награду. Их взяли себе за патронов благотворительные фонды и ветеранские организации.
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В 1948 году в США появилась марка в честь героизма и жертвенности капелланов корабля "Дорчестер". И это было чем-то необычным. Ведь раньше в стране обычно не выдавались марки, посвященные какому-либо лицу по меньшей мере 10 лет после его смерти.
Начиная с 1961 года по решению Конгресса 3 февраля в Америке называют
Днем четырех капелланов. Их поступок до сих пор является маяком отваги и милосердия. В память об удивительном самопожертвовании священников их назвали "бессмертными".