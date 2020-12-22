Это была одна из самых необычных историй Второй Мировой. Четыре капелланы – католический священник, двое пасторов и раввин отдали жизни, спасая солдат из подбитого торпедой тонущего корабля.

Битва за Атлантику

16 сентября 1939 года немецкая подводная лодка впервые напала на конвой союзников в Атлантическом океане. Больше – в программе "Конфликты" на 24 канале.

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За следующие 6 лет битва за Атлантику унесла около 4 тысяч кораблей и 50 тысяч человеческих жизней. Она стала одной из ключевых арен борьбы в ходе Второй мировой войны.

От грузов, которые перевозили атлантические конвои между Великобританией и США и Северной Африкой зависело выживание стран антигитлеровской коалиции. В отличие от мирного времени, теперь морские рейсы напоминали танцы со смертью.

Справка. На караваны альянтов охотились морские волки – подводные лодки "Кригсмарине". В начале Второй мировой флот Рейха насчитывал 57 подводных лодок, 48 из них были готовы к действиям.

Технические показатели 27 позволяли им действовать в водах Атлантического океана. С августа 1939 года немецкие подводники начали блокаду торговых путей, ведущих в Великобританию.

Полное видео программы: смотрите видео 24 канала

США в начале Второй Мировой придерживались нейтралитета. Невмешательство в конфликты Старого света провозглашала доктрина Монро. Она отстаивала изоляционизм как единственный путь к успеху, а сферу влияния Вашингтона ограничивала обеими Америками.

Даже налеты на Лондон, несмотря на близкие отношения с британцами, ничего не меняли. События начали разворачиваться так, что оставаться нейтральным уже было невозможно с весны 1940 года.

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Сначала Вашингтон объявил эмбарго Японии, чтобы сдержать агрессию империи против заморских колоний стран Западной Европы. После капитуляции Франции в июне 1940 года Германия начинала озвучивать свои претензии на мировую гегемонию.

Помощь от США

Через несколько месяцев, 11 марта 1941 года, американский Конгресс принял решение о "ленд-лизе" – оказание помощи для стран антигитлеровской коалиции.

Говорилось о финансовых займах, поставках оружия, техники и ресурсов, необходимых для ВПК на местах. Первыми такую ​​помощь получили Великобритания, Китай и части "Свободной Франции" – противники коллаборационной республики "Виши".

После немецкого вторжения в СССР помощь согласились отправлять и в СССР. По программе "Ленд-лиза" было отгружено поставок на сумму больше 50 миллиардов долларов США. По современному курсу это – 575 миллиардов долларов.

Справка. В общем почти 31,5 миллиарда долларов получила Великобритания, больше 11 миллиардов американцы предоставили СССР. Еще 3,2 миллиарда – Франция, а 1,6 миллиарда – Китай. Остальные 2,6 миллиарда пошли на помощь другим союзникам.

Перехватывать эту помощь должны были "волчьи стаи" подводного флота Третьего рейха. Гросс-адмирал "Кригсмарине" Карл Дениц пытался перекрыть морские пути в Атлантике. Сам бывший подводник – он был главным архитектором новой стратегии.