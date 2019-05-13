Відео до Дня матері з "ненавистю" до чоловіків опублікував супермаркет Німеччини

Через публікацію рекламного відео до Дня матері "Ми дякуємо!" на німецький супермаркет Edeka обвалився шквал критики користувачів мережі та ЗМІ. У відео на чорно-білих кадрах зображена незграбність татів у різних ситуаціях із дітьми.

У ролику сцени, де, наприклад, батько засинає, читаючи казку на ніч, або влучає м'ячем в обличчя доньки, вибивши їй зуби, супроводжуються читанням тексту дитячими голосами: "Дякую тобі", повідомляє Deutsche Welle.

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"Дякую за те, що ти завжди поруч. Ти дбаєш про мене. Відчуваєш, коли настає потрібна мить. Тобі я завжди можу все розповісти. А ти завжди мене вислухаєш. Ти – взірець для мене, у будь-яку мить підтримаєш мене, чим можеш. Дякую тобі за красу. І за чуттєвість", – мовиться у відеоролику.

Завершується відео фінальною фразою: "Мамо, дякую тобі, що ти – не тато". В кінці також є зображення із люблячою матір'ю, яка демонструє турботу до доньки. А батько в цей час їсть щось схоже на чіпси, сидячи на дивані перед телевізором.

Дивіться відеоролик до Дня матері від супермаркету Edeka:

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Рекламний ролик розкритикували за підтримку старих гендерних кліше. Адже чоловіків показали безнадійно незграбними, а жінок – дбайливими та лігадними.

Багато Twitter-користувачів засудили зображення чоловіків у такому образі. Так, користувач Freylis написав, що "це був найогидніший, найбільш чоловіконенависницький відеоролик, який я коли-небудь бачив".

Критики зазнало і вихваляння образу турботливої, люблячої матері. Дослідниця гендерних проблем Стіві Шмідель заявила, що ролик був "ляпасом по обличчю всіх емансипованих жінок".

Можливо, рекламодавці справді думали, що роблять щось добре для жінок у День матері. Але все пішло не так. Ця реклама є псевдо-прогресивною. Вона розділяє та посилює боротьбу між чоловіками та жінками. Зіпсований подарунок до Дня матері,

– сказала дослідниця гендерних проблем.

Представники супермаркету Edeka пояснили, що "хотіли зобразити батьків не у поганому світлі, а у дещо перебільшеному та гумористичному образі, та сказати "дякую" всім матерям у День матері".