"Власні ж люди можуть роздерти Путіна": в Росії намітилася цікава тенденція щодо війни

В Росії спостерігається відключення інтернету. Хоч це паралізувало бізнес в самому центрі Москви, російська пропаганда разом з Володимиром Путіним мають іншу мету – відсторонитись від світу.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка, психологиня Лариса Волошина, наголосивши, що лише так російський диктатор зможе розповідати про "шалені успіхи" на фронті. В іншому випадку, він може зіштовхнутись з невдоволенням росіян.

Про цікаву тенденцію щодо війни в Росії

Журналістка зазначила, що в країні-агресорці вже тестують "білі" списки та сайти. Якщо подивитись YouTube стає все складніше, то написати донос в ФСБ – можна.

Тим часом в російській пропаганді останнім часом прослідковується цікавий дискурс – росіяни "всюди" перемагають, а Путін "звільняє" Куп'янськ вже 6 разів. Очевидно, що риторика щодо "поганого" Заходу нікуди не зникла.

Офіційна пропаганда намагається довести, що треба закінчувати війну в Україні, бо тоді це буде успіхом. Водночас російські блогери, воєнкори та солдати Росії цим незадоволені, бо не розуміють, за що тоді було стільки втрат. Саме останні вважають, що російського диктатора треба судити.

Російська пропаганда слідує режиму КНДР – інтернету нема, а люди живуть у брехні і вірять в неї. Путін планує закритись залізною завісою і розказувати про великі перемоги, а для цього не має бути виходу на ззовні. Це треба для виживання його режиму. Власні ж люди можуть роздерти Путіна, якщо він не буде переможцем,

– наголосила Волошина.

Цікаво! Водночас ветеран армії США Престон Стюарт вважає, що росіянам ще треба пройти шлях до моделі на кшталт Північної Кореї. За його словами, КНДР абсолютно ізольована у багатьох аспектах, зокрема економічних, а в Росії все ж більше тенденцій у цьому напрямку.

Вона додала, що росіян зараз також хвилює втеча Владислава Суркова. Він – колишній заступник Голови Уряду Росії, який на початку повномасштабного вторгнення був ідеологом "путінізму". Поки Кремль говорить про "перемоги", головний автор "побєдобєсія" вже за межами країни.

Що відомо про відключення інтернету в Росії та обмеження соцмереж?