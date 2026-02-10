Після відключення супутникового зв'язку Starlink окупанти зіштовхнулись з масовими проблемами на фронті через неможливість керувати дронами. Однак також ця проблема може вплинути і на можливість Росії здійснювати атаки на Україну.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що тепер окупанти не зможуть чітко влучати в ціль. Як наслідок, вони можуть вдатись до інших стратегій атак безпілотниками.

Чи вплине відключення Starlink для росіян на обстріли "Шахедами"?

Речник Української добровольчої армії зазначив, що нещодавно була інформація про те, що вдалось збити два ворожі "Шахеди", якими росіяни керували онлайн через Starlink. Однак інформація досі не підтверджена. Він висловив сподівання, що сьогодні у ворога дійсно немає можливості використовувати Starlink для атак.

Вже майже закінчують розв'язувати проблему щодо використання Starlink на дронах "Герберах", "Геранях" та "Шахедах". Звичайно, що це зменшить спроможності ворога бити влучно,

– наголосив Братчук.

Водночас він припустив, що після цього окупанти будуть робити ставку на масові запуски безпілотників. В Росії продовжується процес накопичення дронів, щоб під час атак виснажити українську ППО.

Зауважте! Тим часом військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко підкреслив, що відключення Starlink вплинуло також на росіян на фронті – через брак зв'язку ефективність російських штурмів знизилась. Тепер окупанти втратили можливість повноцінно координувати дії та проводити розвідку в режимі реального часу.

Як росіяни намагаються владнати проблему з відключення Starlink?