Росія знову вдарила по енергетиці: без світла залишилися 5 областей

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Через нові атаки вранці 17 липня без електропостачання залишилися частина споживачів у 5 областях.

Про це повідомляє Укренерго.

У яких областях проблеми зі світлом?

Внаслідок чергових російських обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 17 липня зафіксовано нові знеструмлення в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Енергетики зазначають, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів,

– повідомили в компанії.

Попри наслідки обстрілів, в Укренерго наголошують, що споживання електроенергії нині відповідає сезонним показникам. Станом на 09:30 п'ятниці, 17 липня, воно залишалося на тому самому рівні, що й у четвер.

Водночас добовий максимум споживання, який був зафіксований увечері 16 липня, виявився на 4,5% нижчим, ніж днем раніше. Це свідчить про зменшення навантаження на енергосистему порівняно з попередньою добою.

Укренерго рекомендує українцям, за можливості, переносити використання енергомісткі побутової техніки на денний час, коли найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції.

Йдеться про період з 10:00 до 16:00. Саме в цей проміжок часу енергетики радять вмикати пральні та посудомийні машини, бойлери, кондиціонери й інші потужні електроприлади.

У компанії також наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків російських атак та рівня споживання. Українцям рекомендують стежити за повідомленнями своїх операторів системи розподілу електроенергії (обленерго), які оперативно інформують про можливі зміни та відновлення.

Нагадаємо, Росія у 2026 році суттєво змінила тактику атак на українську енергетику, через що кількість уражень енергооб’єктів зросла на 36% порівняно з першим півріччям 2025 року.

За словами голови правління Укренерго Віталія Зайченка, якщо на початку повномасштабної війни окупанти спрямовували по одній цілі до 3 – 4 дронів, то зараз під час однієї атаки використовують щонайменше 20 – 25 безпілотників. Росія також почала бити не лише по об’єктах генерації, а й по мережах передачі електроенергії.

Зайченко зазначив, що збитки лише Укренерго через російські удари вже наблизилися до 90 мільярдів гривень. Водночас через атаки було втрачено близько 50% потужностей із виробництва електроенергії в Україні, найбільше постраждала маневрова генерація.

Через пошкодження енергосистеми у першому півріччі 2026 року мільйони українців одночасно залишалися без електропостачання. Найбільший показник зафіксували 8 лютого, коли без світла перебували понад 12 мільйонів споживачів.

У компанії також повідомили, що вимушені обмеження електропостачання призвели до втрати близько 4 мільярдів гривень доходів Укренерго. Для стабілізації енергосистеми Україна планує розвивати нові потужності генерації, зокрема побудувати понад 1,5 гігавата високоманеврових потужностей.