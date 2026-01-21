Світло подекуди є лише 6 – 7 годин на добу: чому на Хмельниччині такі суворі графіки відключень

Енергосистема України продовжує працювати в надзвичайно складних умовах. Жителі Хмельниччини відчувають це через подовжені графіки погодинних відключень та запровадження додаткових черг.

Це пов’язано з масованими ударами по енергетичній інфраструктурі в регіоні та інших областях. Про це повідомляє Суспільне.

Чому на Хмельниччині такі значні відключення світла?

Про ситуацію на Хмельниччині Суспільному розповів заступник технічного директора АТ "Хмельницькобленерго" Андрій Чайка.

Енергосистема – це одне ціле, і наслідки атак відбиваються на всіх областях і об'єктах енергопостачання. Не тільки на Хмельниччині застосовуються довгі графіки погодинних відключень. В суміжних областях, таких як з нашими – Вінницька, Житомирська, Київська – застосовуються ще більші перерви в електропостачаннях,

– пояснив Чайка.

Він каже, що у регіоні є проблеми з низькою напругою. Наразі у Хмельницькій області діють графіки відключень до 17 годин на добу. Він каже, що відключення здійснюються за розпорядженнями "Укренерго" у зв’язку з дефіцитом потужностей та необхідністю стабілізації енергосистеми.

"Вони бачать баланс між виробництвом і споживанням в певних областях і, відповідно, доводять величину розподілу. Тому можливе деяке відхилення в графіках відключень світла в різних областях – в когось більше, в когось трошки менше", – пояснює Чайка.

Це вимушений захід. Якщо не виконувати графіки обмежень, буде застосовано спеціальний графік аварійних відключень, який знеструмлює велику частину області, незважаючи на об'єкти критичної інфраструктури.

І відновлення після таких заходів обмежень буде потребувати великого часу, що може призвести до повного відключення і пошкодження цих об'єктів, розмерзання трубопроводів, пошкодження об'єктів генерації, теплопостачання,

– пояснює він.

Виконувач обов’язків генерального директора АТ "Хмельницькобленерго" Святослав Козленко пояснює, що через єдність енергосистеми удари по одній області впливають на інші регіони. Додатково ускладнюють ситуацію погодні умови, що затримує роботу аварійних бригад та збільшує аварійність мереж. Енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми безперервно.

Він закликав зберігати спокій, адже напруження у суспільстві буде використовувати ворог.

У Хмельницькому люди протестують через тривалі відключення світла