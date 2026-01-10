Частина киян без електропостачання: де немає світла і що радять мешканцям

У Києві після масованого обстрілу електропостачання відновили для 648 тисяч домівок. Протягом доби, 10 січня, енергетики заживили ще близько 60 тисяч осель.

Енергетики продовжують працювати цілодобово. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Де у Києві немає світла?

Наразі тривають роботи з ліквідації локальних аварій, що виникли через перевантаження мереж і сильні морози.

На Лівому березі столиці, а також у частині Печерського та Голосіївського районів досі застосовують екстрені відключення. На іншій частині Правого берега діє графік планових відключень.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що робота енергетиків не припиняється, але трапляються аварії.

Увесь день вчора і ніч енергетики працювали над підключенням. За ніч майже всіх вдалась заживити, хоча б на раз. Вранці стався сильний, назвемо це перегруз, і знову було масове відключення,

– написав він у фейсбуці.

Коваленко порадив киянам, у яких електропостачання досі не відновлено, залишати заявки на сайті мереж для індивідуального підключення.

Енергетики працюють над тим, щоб максимально швидко відновити світло у всіх будинках.

Що відомо про обстріл Києва 9 січня?