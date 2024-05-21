Начальник КМВА Сергій Попко зазначає, що це необхідний захід для уникнення дефіциту в енергосистемі. Він також закликав до заощадливого використання електроенергії.
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Графіки знеструмлень будуть діяти увесь день
За вказівкою Укренерго у Києві діятимуть графіки знеструмлень з 00:00 до 24:00. Попко наголошує, що обмеження споживання електроенергії є необхідним для підтримання стабільної роботи енергосистеми.
Будь ласка, ще раз прошу усіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад – це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми,
– наголосив начальник КМВА.
Зауважимо, що графіки знеструмлень застосовуються з метою уникнення перевантаження мережі та забезпечення безперебійного енергопостачання у майбутньому.
Відключення світла в Україні: останні новини
- Протягом усього дня графіки відключень світла діятимуть не лише у Києві. В Укренерго попереджали, що графіки будуть діяти по всій України впродовж доби 21 травня.
- Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що потепління в Україні знизило рівень споживання електроенергії, що дасть змогу не відключати споживачів вранці та вночі.
- Втім, Кудрицький вважає, що відключення залишаться з нами надовго і триватимуть не тільки влітку. Обмежувати постачання доведеться також у осінній та зимовий сезон.