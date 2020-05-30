З 30 травня у Києві відновили роботу ТРЦ. Проте розважальні зони все ще будуть залишатися зачиненими.

В ТРЦ Києва міряють температури та не пускають без масок. Також охоронці та консультанти слідкують, щоб було прибрано та всі поверхні були оброблені. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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Людей вражають знижки, а консультанти пояснюють, що дуже багато колекцій залежалися й вони чекають своїх нових власників.

Людина має пройти температурний скринінг. Це буде на наших входах. Також охорона слідкує за тим, щоб людина була в масці. Якщо в неї немає, то одразу при вході стоять маскомати. І по комплексу розміщено майже 40 дезінфекторів з дезрозчином,

– повідомила піар-директор ТРЦ Тетяна Таджанова.

Не працюють кінотеатри, дитячі кімнати та фудкорти, проте передбачено продукцію на виніс. Люди можуть замовити їжу та напої і пройтися з нею вже центром.

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Перебуваючи 2 місяці на карантині, торговельно-розважальні центри зазнали великих збитків. Це стосується, як самих орендодавців, так і орендарів. Якщо загалом порахували, то збитки по всій Україні для орендодавців сягали 7 мільярдів гривень. Орендарі ж могли втратити й 50 мільярдів гривень. Близько 40% від цих коштів втратили у Києві, бо дуже багато розважальних центрів розташовані саме там.



Етапи послаблення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу