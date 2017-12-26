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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Відомі імена загиблої і постраждалої українок в Індії

14:02, сьогодні 1532 Читать новость на русском
Відомі імена загиблої і постраждалої українок в Індії
Відомі імена загиблої і постраждалої українок в Індії / Скріншот з відео

Авто з 4-ма людьми перекинулось в Індії, коли дві українки та ще двоє осіб поверталися в Нью-Делі з Канпура.

26 грудня в Індії на автостраді перекинувся автомобіль, у якому перебували дві українки, одна з них загинула. Ще двоє осіб перебуває у лікарні.

Як повідомляє "The Times of India", 20-річна громадянка України померла дорогою до лікарні, її звали Богдана Кобалова. Другу українку, однолітку Богдани, Марію Ігнатенко було госпіталізовано до лікарні.

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Водій, який був менеджером з організації подій, 33-річний Вайбхав Шарма загинув на місці.

За словами поліцейських, цілком можливо, що водій автомобіля заснув за кермом, спричинивши смертельну ДТП. Заступник голови міліції Алек Дубей повідомив, що Посольство України проінформоване щодо трагедії.

Теги: Новини України Жертви Індія Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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