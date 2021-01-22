В Україні оголосили переможця другої Відзнаки імені Юрія Вербицького. Перемогу в конкурсі здобув Адальберт Ігнатишин.

Деталі про конкурс 2020 року та його переможців

Молоді вчені й студенти подали на конкурс статті, присвячені науковому доробку Вербицького. А громадська організація "Родина Героїв Небесної Сотні" спільно з Радою молодих вчених при Міністерстві освіти й науки оголосила переможця.

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Роботи надійшли з таких закладів

Інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка";

Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";

сейсмічної станції "Королево" Карпатської дослідно-методичної сейсмологічної партії Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики імені Субботіна НАН України.

За підтримки Ради молодих вчених при МОН України вдалося

записати ролик про відзнаку;

провести виступи на каналі "Культура" та прямі ефірі у соціальних мережах.

Членами журі конкурсу є провідні вчені галузі.

Хто став переможцем

Найкращою роботою визнали статтю "Просторово-часовий розподіл сейсмічності закарпатського внутрішнього прогину за результатами геофізичного моніторингу" Адальберта Ігнатишина, який за життя Вербицького зустрічався з ним на станції Королево.

Ігнатишин згадав такі слова Вербицького: "Як прекрасно, коли ти робиш улюблену роботу!". Науковець був зачарований красою Карпат, міг легко проїхати на велосипеді 20 кілометрів між геофізичними станціями, любив ходити пішки, а ще був дуже привітним з усіма.

Організатори конкурсу сподіваються, що спогади стануть початком сценарію фільму про Вербицького, а в Карпатах з'являться туристичні маршрути на його честь.

Юрій Тарасович брав участь в історичній події, він завжди є і буде героєм для нас. Ми маємо велику честь продовжити його незавершену наукову діяльність,

– зазначив переможець конкурсу.

Він отримає для своєї наукової діяльності 10 тисяч гривень від фонду українців Канади BCUfoundation.

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Кого ще відзначили

Роботу Софії Доскіч "Деформації земної кори Карпатського регіону за даними GNSS-спостережень", яка дає можливість встановити особливості просторового розподілу руху земної кори в цьому регіоні та в майбутньому створити регіональну геодинамічну модель Карпатської складчастої системи.

Як на роботи учасників конкурсу відреагували рідні Вербицького

Його брат Сергій висловив вдячність учасникам за їхні роботи.

Участь в конкурсі талановитих молодих вчених та студентів є добрим знаком, а пам'ять людей допомагає вірити в майбутнє, заради якого він виходив на Майдан,

– зазначив він.

Які плани на майбутнє

За порадою провідних українських науковців, Рада молодих вчених при МОН розглядатиме питання про звернення до уряду з пропозицією заснувати державну премію (стипендію) на честь Юрія Вербицького.

Її зможуть отримати вчені, які продовжують його дослідження в галузі сейсмології та комп'ютерних технологій в геофізиці.

Що відомо про Юрія Вербицького та відзнаку на його честь? Вербицький був науковцем, працював інженером відділу сейсмічності Карпатського відділення Інституту геофізики НАН України імені Суботіна у Львові, мав вчений ступінь кандидата наук.



Брав участь в Майдані, де спершу потрапив під обстріл гумовими кулями зі сторони силовиків. Згодом його викрали та у ніч на 22 січня 2014 року закатували за громадянську позицію.



Відзнаку заснували на волонтерських засадах. Усі, хто долучаються до неї, прагнуть, аби праця Вербицького жила.

Оголошення конкурсу "Відзнака імені Вербицького": відео