Відомий переможець другої Відзнаки імені Юрія Вербицького
В Україні оголосили переможця другої Відзнаки імені Юрія Вербицького. Перемогу в конкурсі здобув Адальберт Ігнатишин.
Деталі про конкурс 2020 року та його переможців
Молоді вчені й студенти подали на конкурс статті, присвячені науковому доробку Вербицького. А громадська організація "Родина Героїв Небесної Сотні" спільно з Радою молодих вчених при Міністерстві освіти й науки оголосила переможця.
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Роботи надійшли з таких закладів
- Інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка";
- Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";
- сейсмічної станції "Королево" Карпатської дослідно-методичної сейсмологічної партії Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики імені Субботіна НАН України.
За підтримки Ради молодих вчених при МОН України вдалося
- записати ролик про відзнаку;
- провести виступи на каналі "Культура" та прямі ефірі у соціальних мережах.
Членами журі конкурсу є провідні вчені галузі.
Хто став переможцем
Найкращою роботою визнали статтю "Просторово-часовий розподіл сейсмічності закарпатського внутрішнього прогину за результатами геофізичного моніторингу" Адальберта Ігнатишина, який за життя Вербицького зустрічався з ним на станції Королево.
Ігнатишин згадав такі слова Вербицького: "Як прекрасно, коли ти робиш улюблену роботу!". Науковець був зачарований красою Карпат, міг легко проїхати на велосипеді 20 кілометрів між геофізичними станціями, любив ходити пішки, а ще був дуже привітним з усіма.
Організатори конкурсу сподіваються, що спогади стануть початком сценарію фільму про Вербицького, а в Карпатах з'являться туристичні маршрути на його честь.
Юрій Тарасович брав участь в історичній події, він завжди є і буде героєм для нас. Ми маємо велику честь продовжити його незавершену наукову діяльність,
– зазначив переможець конкурсу.
Він отримає для своєї наукової діяльності 10 тисяч гривень від фонду українців Канади BCUfoundation.
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Кого ще відзначили
Роботу Софії Доскіч "Деформації земної кори Карпатського регіону за даними GNSS-спостережень", яка дає можливість встановити особливості просторового розподілу руху земної кори в цьому регіоні та в майбутньому створити регіональну геодинамічну модель Карпатської складчастої системи.
Як на роботи учасників конкурсу відреагували рідні Вербицького
Його брат Сергій висловив вдячність учасникам за їхні роботи.
Участь в конкурсі талановитих молодих вчених та студентів є добрим знаком, а пам'ять людей допомагає вірити в майбутнє, заради якого він виходив на Майдан,
– зазначив він.
Які плани на майбутнє
За порадою провідних українських науковців, Рада молодих вчених при МОН розглядатиме питання про звернення до уряду з пропозицією заснувати державну премію (стипендію) на честь Юрія Вербицького.
Її зможуть отримати вчені, які продовжують його дослідження в галузі сейсмології та комп'ютерних технологій в геофізиці.
Що відомо про Юрія Вербицького та відзнаку на його честь?Вербицький був науковцем, працював інженером відділу сейсмічності Карпатського відділення Інституту геофізики НАН України імені Суботіна у Львові, мав вчений ступінь кандидата наук.
Брав участь в Майдані, де спершу потрапив під обстріл гумовими кулями зі сторони силовиків. Згодом його викрали та у ніч на 22 січня 2014 року закатували за громадянську позицію.
Відзнаку заснували на волонтерських засадах. Усі, хто долучаються до неї, прагнуть, аби праця Вербицького жила.
Оголошення конкурсу "Відзнака імені Вербицького": відео
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