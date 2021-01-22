В Украине объявили победителя второго отличия имени Юрия Вербицкого. Победу в конкурсе одержал Адальберт Игнатишин.

Детали о конкурсе 2020 года и его победителях

Молодые ученые и студенты представили на конкурс статьи, посвященные научному наследию Вербицкого. А общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" совместно с Советом молодых ученых при Министерстве образования и науки объявила победителя.

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Работы поступили из таких заведений

Института геодезии Национального университета "Львовская политехника";

Национального технического университета "Днепровская политехника";

сейсмической станции "Королево" Карпатской опытно-методической сейсмологической партии Отдела сейсмичности Карпатского региона Института геофизики имени Субботина НАН Украины.

При поддержке Совета молодых ученых при МОН Украины удалось

записать ролик об отличии;

провести выступления на канале "Культура" и прямые эфире в социальных сетях.

Членами жюри конкурса являются ведущие ученые отрасли.

Кто стал победителем

Лучшей работой признали статью "Пространственно-временное распределение сейсмичности закарпатского внутреннего прогиба по результатам геофизического мониторинга" Адальберта Игнатишина, который при жизни Вербицкого встречался с ним на станции Королево.

Игнатишин вспомнил такие слова Вербицкого: "Как прекрасно, когда ты делаешь любимую работу!". Ученый был очарован красотой Карпат, мог легко проехать на велосипеде 20 километров между геофизическими станциями, любил ходить пешком, а еще был очень приветливым со всеми.

Организаторы конкурса надеются, что воспоминания станут началом сценария фильма о Вербицком, а в Карпатах появятся туристические маршруты в его честь.

Юрий Тарасович участвовал в историческом событии, он всегда есть и будет героем для нас. Мы имеем большую честь продолжить его незавершенную научную деятельность,

– отметил победитель конкурса.

Он получит для своей научной деятельности 10 тысяч гривен от фонда украинцев Канады BCUfoundation.

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Кого еще отметили

Работу Софии Доскич "Деформации земной коры Карпатского региона по данным GNSS-наблюдений", которая дает возможность установить особенности пространственного распределения движения земной коры в этом регионе и в будущем создать региональную геодинамическую модель Карпатской складчатой ​​системы.

Как на работы участников конкурса отреагировали родные Вербицкого

Его брат Сергей выразил благодарность участникам за их работы.

Участие в конкурсе талантливых молодых ученых и студентов является хорошим знаком, а память людей помогает верить в будущее, ради которого он выходил на Майдан,

– отметил он.

Какие планы на будущее

По совету ведущих украинских ученых, Совет молодых ученых при МОН рассмотрит вопрос об обращении к правительству с предложением учредить государственную премию (стипендию) в честь Юрия Вербицкого.

Ее смогут получить ученые, которые продолжают его исследования в области сейсмологии и компьютерных технологий в геофизике.

Что известно про Юрия Вербицкого и отличии в его честь?

Вербицкий был ученым, работал инженером отдела сейсмичности Карпатского отделения Института геофизики НАН Украины имени Субботина во Львове, имел ученую степень кандидата наук.



Участвовал в Майдане, где сначала попал под обстрел резиновыми пулями со стороны силовиков. Впоследствии его похитили и в ночь на 22 января 2014 года замучили за гражданскую позицию.



Отличие основали на волонтерских началах. Все, кто присоединяется к нему, хотят, чтобы труд Вербицкого жил.

Объявление конкурса "Награда имени Вербицкого": видео