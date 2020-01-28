16:06
28 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Робоча поза Лукашенка. Рецидив Поклонської
      Вєсті Кремля
      12:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Зустріч з Богданом за 5 тисяч. Незламний Аваков
      Вєсті.UA
      10:34, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Відомий французький письменник Бернар-Анрі Леві побував на лінії розмежування на Донбасі: фото

      521 Читать новость на русском
      Бернар-Анрі Леві побував на Донбасі / dpsu.gov.ua

      Знаменитий французький письменник і філософ Бернар-Анрі Леві відвідав контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі. Він також поспілкувався з українськими прикордонниками.

      Леві висловив підтримку українським військовим, які протидіють збройної агресії Росії. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

      До теми: Дух Майдану не зраджено, — Бернар-Анрі Леві

      Під час свого візиту він ознайомився з порядком роботи контрольних пунктів.

      Головна ваша зброя – те, що ви показуєте, як це: проживати там і проживати тут,
      – звернувся Леві до прикордонників.

      Дивіться фото візиту Бернара-Анрі Леві на лінію розмежування на Донбасі / Фото Держприкордонслужба

       

      Як Бернар-Анрі Леві пов'язаний з Україною?Леві активно підтримував Євромайдан. У лютому 2014 року він приїжджав до Києва і звертався до українців зі сцени: "Я французький громадянин, я — європейський федераліст, але сьогодні на Майдані, який нагадав Європі про її першочергові покликання, я також українець".

      Бернар-Анрі Леві також закликав європейців не їхати у Сочі і бойкотувати проведення Олімпіади у Росії в знак протесту проти подій в Україні. 

      Французький філософ також є співзасновником Агентства модернізації України. У 2015 році у розпал військових дій на Донбасі, Леві відвідав Краматорськ.

      Переможець "Голосу країни-1" Іван Ганзера потрапив у ДТП
      сьогодні
      7799
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини LifeStyle Новини України Війна на Донбасі Держприкордонслужба Новини Франції Операція Об'єднаних сил Література
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: "Я думала, що вже не вийду заміж"
      Юлія Девда 63
      сьогодні , 15:00 Польша планирует приобрести истребители пятого поколения: почему этот очень беспокоит Россию
      Блоги 420
      16 січня , 14:11 Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних
      1237
      27 січня , 09:07 Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого
      515
      сьогодні , 13:45 Хто з українських політиків найчастіше бреше і маніпулює: інфографіка
      Василь Денисюк 4699
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук