Відомий французький письменник Бернар-Анрі Леві побував на лінії розмежування на Донбасі: фото

Знаменитий французький письменник і філософ Бернар-Анрі Леві відвідав контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі. Він також поспілкувався з українськими прикордонниками.

Леві висловив підтримку українським військовим, які протидіють збройної агресії Росії. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

До теми: Дух Майдану не зраджено, — Бернар-Анрі Леві

Під час свого візиту він ознайомився з порядком роботи контрольних пунктів.

Головна ваша зброя – те, що ви показуєте, як це: проживати там і проживати тут,

– звернувся Леві до прикордонників.

Дивіться фото візиту Бернара-Анрі Леві на лінію розмежування на Донбасі / Фото Держприкордонслужба

Як Бернар-Анрі Леві пов'язаний з Україною?Леві активно підтримував Євромайдан. У лютому 2014 року він приїжджав до Києва і звертався до українців зі сцени: "Я французький громадянин, я — європейський федераліст, але сьогодні на Майдані, який нагадав Європі про її першочергові покликання, я також українець".



Бернар-Анрі Леві також закликав європейців не їхати у Сочі і бойкотувати проведення Олімпіади у Росії в знак протесту проти подій в Україні.



Французький філософ також є співзасновником Агентства модернізації України. У 2015 році у розпал військових дій на Донбасі, Леві відвідав Краматорськ.