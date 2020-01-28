Известный французский писатель Бернар-Анри Леви побывал на линии разграничения на Донбассе: фото

Знаменитый французский писатель и философ Бернар-Анри Леви посетил контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Он также пообщался с украинскими пограничниками.

Леви выразил поддержку украинским военным, которые противодействуют вооруженной агрессии России. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Во время своего визита он ознакомился с порядком работы контрольных пунктов.

Главное ваше оружие – то, что вы показываете, как это: проживать там и проживать здесь,

– обратился Леви к пограничникам.

Смотрите фото визита Бернара-Анри Леви на линию разграничения на Донбассе / Фото Госпогранслужба

Как Бернар-Анри Леви связан с Украиной?

Леви активно поддерживал Евромайдан. В феврале 2014 года он приезжал в Киев и обращался к украинцам со сцены: "Я французский гражданин, я – европейский федералист, но сегодня на Майдане, который напомнил Европе о ее первоочередних призваниях, я также украинец".



Бернар-Анри Леви также призвал европейцев не ехать в Сочи и бойкотировать проведение Олимпиады в России в знак протеста против событий в Украине.



Французский философ также является соучредителем Агентства модернизации Украины. В 2015 году в разгар военных действий на Донбассе, Леви посетил Краматорск.