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      Известный французский писатель Бернар-Анри Леви побывал на линии разграничения на Донбассе: фото

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      Бернар-Анри Леви побывал на Донбассе / dpsu.gov.ua

      Знаменитый французский писатель и философ Бернар-Анри Леви посетил контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Он также пообщался с украинскими пограничниками.

      Леви выразил поддержку украинским военным, которые противодействуют вооруженной агрессии России. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

      К теме: Дух Майдана не предан, – Бернар-Анри Леви

      Во время своего визита он ознакомился с порядком работы контрольных пунктов.

      Главное ваше оружие – то, что вы показываете, как это: проживать там и проживать здесь,
      – обратился Леви к пограничникам.

      Смотрите фото визита Бернара-Анри Леви на линию разграничения на Донбассе / Фото Госпогранслужба

       

      Как Бернар-Анри Леви связан с Украиной?
      Леви активно поддерживал Евромайдан. В феврале 2014 года он приезжал в Киев и обращался к украинцам со сцены: "Я французский гражданин, я – европейский федералист, но сегодня на Майдане, который напомнил Европе о ее первоочередних призваниях, я также украинец".

      Бернар-Анри Леви также призвал европейцев не ехать в Сочи и бойкотировать проведение Олимпиады в России в знак протеста против событий в Украине.

      Французский философ также является соучредителем Агентства модернизации Украины. В 2015 году в разгар военных действий на Донбассе, Леви посетил Краматорск.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости LifeStyle Война на Донбассе Литература Операция Объединенных сил Новости Франции Госпогранслужба
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