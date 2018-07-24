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Відомий "Гладіатор" Рассел Кроу шокував прихильників своїм виглядом: відео

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Рассел Кроу
Рассел Кроу / time.com

Прихильники голлівудського актора Рассела Кроу шоковані від його перевтілення. Чоловік набрав зайві кілограми та відростив собі кудлату бороду.

Популярного актора Рассела Кроу, відомого за роллю гладіатора в однойменному фільмі, навряд чи можна впізнати на вулиці. Знаменитість, в якого були закохані мільйони прихильниць, кардинально змінив свій імідж. За словами користувачів мережі, зробив він це не в кращу сторону. 

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Все тому, що знаний красень Рассел Кроу запустив бороду та набрав чимало зайвих кілограмів. Окрім цього, актор відростив волосся, яке додає йому неохайності до зовнішнього вигляду.


Рассел Кроу, травень 2018 року

Нещодавно знаменитість опублікував дивне відео, на якому він розчісує свою кудлату бороду перед камерою. Також Рассел Кроу побав і про свою зачіску, наспівуючи пісню. Виглядало все досить моторошно та дивно, що відзначили користувачі мережі. 

Актор готується,
– підписав відео Рассел Кроу. 

 

Популярний актор не вперше шокує прихильників своїм зовнішнім виглядом. Відтак люди звернулись до нього з проханням привести себе до порядку та подбати про фігуру. Однак Рассел Кроу не відреагував на всі зауваження прихильників. 

Хто такий Рассел Кроу?Це знаменитий голлівудський актор з Нової Зеландії, який зіграв головні ролі в фільмах "Три дні на втечу", "Ной", "Гладіатор", "Ігри розуму", "Велика гра". За свою майстерність Рассел Кроу був нагороджений преміями "Оскар" та "Золотий глобус".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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