Потяг чи літак: як і за яку ціну можна дістатися до моря з різних куточків України
Сезон відпусток у самому розпалі, тож українці вже почали планувати літній відпочинок поблизу моря. Через пандемію коронавірусу українці все частіше обирають внутрішні маршрути. Як дістатися до моря з різних куточків Україні та у скільки це коштуватиме – читайте далі.
Українцям неабияк пощастило, адже наша країна омивається одразу двома морями – Чорним та Азовським. Про те, як дістатися до популярних українських курортів зі Львова, Києва та Одеси – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.
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Львів
Зі східної частини нашої країни можна відвідати Одещину, Миколаївщину, Херсонщину та Запорізьку область. Для цього українським туристам пропонують скористатися потягом або літаком.
Залізничні маршрути
Львів – Одеса
- Потяг № 107 "Ужгород – Одеса-Головна". Вартість квитків з людини становить 239 гривень (плацкарт), 603 гривні (купе) і 1 454 гривні (люкс).
- Потяг № 012 Л "Львів – Одеса-Головна". Купе коштує 679 гривень, а люкс – 1 651 гривні.
Львів – Генічеськ (Херсонщина)
- Потяг № 231 "Івано-Франківськ – Генічеськ". Вартість квитків з людини становить 415 гривень (плацкарт) та 753 гривні (купе).
Львів – Запоріжжя
- Потяг № 231 "Івано-Франківськ – Генічеськ". За квиток у плацкарті доведеться заплатити 372 гривні, тоді як місце у купе коштує 670 гривень.
- Потяг № 003 "Ужгород – Запоріжжя". Вартість купе становить 944 гривні.
Львів – Мелітополь (Запорізька область)
- Потяг № 231 "Івано-Франківськ – Генічеськ". Вартість квитків з людини становить 394 гривні (плацкарт) та 712 гривень (купе).
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Авіаперельоти
Львів – Одеса
- SkyUp – від 699 гривень;
- "Роза вітрів" – від 1 772 гривні;
- МАУ – від 1070 гривень.
Львів – Миколаїв
- "Роза вітрів" – від 1 356 гривень.
Львів – Херсон
- SkyUp – від 501 гривні;
Як дістатися до популярних українських курортів / Фото Unsplash
Київ
Залізничні маршрути
Київ – Одеса
- Потяг № 761 "Київ-Пасажирський – Одеса-Головна". Сидяче місце другого класу обійдеться у 441 гривню, а першого – у 770 гривень.
- Потяг № 145 "Київ-Пасажирський – Ізмаїл". Плацкарт коштує 241 гривню, а купе – 492 гривні.
Київ – Миколаїв
За цим маршрутом є чимало потягів, однак найшвидший – це потяг типу Інтерсіті +.
- Потяг 766 "Київ-Пасажирський – Херсон". Сидяче місце другого класу обійдеться у 343 гривні, а першого – у 488 гривень.
Цей самий потяг може довести вас до Херсона, але доведеться заплатити трошки більше за 362 та 517 гривень.
Київ – Запоріжжя
У цьому випадку різноманіттю потягів можна навіть позаздрити – їх 7. Швидкісний Інтерсіті довезе вас лише за 7,5 годин. Коштуватиме це 420 та 902 гривні за квитки у другому та першому класі відповідно.
Київ – Бердянськ
- Потяг №228 "Київ-Пасажирський – Бердянськ". Плацкарт обійдеться у 332 гривні, купе – у 592, а люкс вартує 1 424 гривні.
Київ – Маріуполь (Донеччина)
- Потяг № 084 "Київ-Пасажирський – Маріуполь". Вартість квитків з людини становить 219 гривень (плацкарт), 351 гривня (купе) і 799 гривень (люкс).
Авіаперельоти
Київ – Одеса
- SkyUp – від 501 гривні;
- "Роза вітрів" – від 785 гривень;
- МАУ – від 514 гривень.
Київ – Миколаїв
- "Роза вітрів" – від 657 гривень.
Київ – Херсон
- МАУ – від 514 гривень.
Київ – Запоріжжя
- SkyUp – від 501 гривні;
- "Роза вітрів" – від 657 гривень.
Як дістатися до популярних українських курортів зі Львова, Києва та Одеси / Фото Unsplash
Харків
Залізничні маршрути
Харків – Одеса
- Потяг № 059 "Харків-Пасажирський – Одеса-Головна". Люкс обійдеться у 1 591 гривня, а купе у 438 гривень.
- Потяг № 007 "Харків-Пасажирський – Одеса-Головна". За люкс треба буде заплатити 1 892 гривні, а за купе – 772.
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Авіаперевезення
Харків – Одеса
- SkyUp – від 502 гривень;
- "Роза вітрів" – від 914 гривень;
- МАУ – від 1 076 гривень.
Харків – Миколаїв
- "Роза вітрів" – від 1 362 гривень.
Харків – Запоріжжя
- "Роза вітрів" – від 1 362 гривень.
Гарних подорожей!