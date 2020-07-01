Сезон відпусток у самому розпалі, тож українці вже почали планувати літній відпочинок поблизу моря. Через пандемію коронавірусу українці все частіше обирають внутрішні маршрути. Як дістатися до моря з різних куточків Україні та у скільки це коштуватиме – читайте далі.

Українцям неабияк пощастило, адже наша країна омивається одразу двома морями – Чорним та Азовським. Про те, як дістатися до популярних українських курортів зі Львова, Києва та Одеси – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Львів

Зі східної частини нашої країни можна відвідати Одещину, Миколаївщину, Херсонщину та Запорізьку область. Для цього українським туристам пропонують скористатися потягом або літаком.

Залізничні маршрути

Львів – Одеса

Потяг № 107 "Ужгород – Одеса-Головна". Вартість квитків з людини становить 239 гривень (плацкарт), 603 гривні (купе) і 1 454 гривні (люкс).

Потяг № 012 Л "Львів – Одеса-Головна". Купе коштує 679 гривень, а люкс – 1 651 гривні.

Львів – Генічеськ (Херсонщина)

Потяг № 231 "Івано-Франківськ – Генічеськ". Вартість квитків з людини становить 415 гривень (плацкарт) та 753 гривні (купе).

Львів – Запоріжжя

Потяг № 231 "Івано-Франківськ – Генічеськ". За квиток у плацкарті доведеться заплатити 372 гривні, тоді як місце у купе коштує 670 гривень.

Потяг № 003 "Ужгород – Запоріжжя". Вартість купе становить 944 гривні.

Львів – Мелітополь (Запорізька область)

Потяг № 231 "Івано-Франківськ – Генічеськ". Вартість квитків з людини становить 394 гривні (плацкарт) та 712 гривень (купе).

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Авіаперельоти

Львів – Одеса

SkyUp – від 699 гривень;

"Роза вітрів" – від 1 772 гривні;

МАУ – від 1070 гривень.

Львів – Миколаїв

"Роза вітрів" – від 1 356 гривень.

Львів – Херсон

SkyUp – від 501 гривні;



Як дістатися до популярних українських курортів / Фото Unsplash

Київ

Залізничні маршрути

Київ – Одеса

Потяг № 761 "Київ-Пасажирський – Одеса-Головна". Сидяче місце другого класу обійдеться у 441 гривню, а першого – у 770 гривень.

Потяг № 145 "Київ-Пасажирський – Ізмаїл". Плацкарт коштує 241 гривню, а купе – 492 гривні.

Київ – Миколаїв

За цим маршрутом є чимало потягів, однак найшвидший – це потяг типу Інтерсіті +.

Потяг 766 "Київ-Пасажирський – Херсон". Сидяче місце другого класу обійдеться у 343 гривні, а першого – у 488 гривень.

Цей самий потяг може довести вас до Херсона, але доведеться заплатити трошки більше за 362 та 517 гривень.

Київ – Запоріжжя

У цьому випадку різноманіттю потягів можна навіть позаздрити – їх 7. Швидкісний Інтерсіті довезе вас лише за 7,5 годин. Коштуватиме це 420 та 902 гривні за квитки у другому та першому класі відповідно.

Київ – Бердянськ

Потяг №228 "Київ-Пасажирський – Бердянськ". Плацкарт обійдеться у 332 гривні, купе – у 592, а люкс вартує 1 424 гривні.

Київ – Маріуполь (Донеччина)

Потяг № 084 "Київ-Пасажирський – Маріуполь". Вартість квитків з людини становить 219 гривень (плацкарт), 351 гривня (купе) і 799 гривень (люкс).

Авіаперельоти

Київ – Одеса

SkyUp – від 501 гривні;

"Роза вітрів" – від 785 гривень;

МАУ – від 514 гривень.

Київ – Миколаїв

"Роза вітрів" – від 657 гривень.

Київ – Херсон

МАУ – від 514 гривень.

Київ – Запоріжжя

SkyUp – від 501 гривні;

"Роза вітрів" – від 657 гривень.



Як дістатися до популярних українських курортів зі Львова, Києва та Одеси / Фото Unsplash

Харків

Залізничні маршрути

Харків – Одеса

Потяг № 059 "Харків-Пасажирський – Одеса-Головна". Люкс обійдеться у 1 591 гривня, а купе у 438 гривень.

Потяг № 007 "Харків-Пасажирський – Одеса-Головна". За люкс треба буде заплатити 1 892 гривні, а за купе – 772.

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Авіаперевезення

Харків – Одеса

SkyUp – від 502 гривень;

"Роза вітрів" – від 914 гривень;

МАУ – від 1 076 гривень.

Харків – Миколаїв

"Роза вітрів" – від 1 362 гривень.

Харків – Запоріжжя

"Роза вітрів" – від 1 362 гривень.

Гарних подорожей!