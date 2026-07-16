Військовий чесно сказав, як сприймає відставку Федорова

Михайло Федоров перебував на посаді міністра оборони України порівняно недовго – 6 місяців. Однак навіть за той період він продемонстрував хороший результат.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що Федоров спробував та продемонстрував більш ніж вдалий результат за період своєї роботи.

Чим виділився Федоров?

За словами Ткачука, на сьогоднішньому брифінгу Федоров розповів про ті речі, які добре знайомі українським військовим. Йдеться і про корпуси, і про розподіл мобілізованих, і про забезпечення тощо.

Питання не в тому, чи він був ідеальним, чи ні. Він спробував і справді намагався щось зробити. Завдяки роботі Федорова та його команди ми вперше публічно почули про терміни служби, нові контракти тощо,

– зауважив Ткачук.

Військовий оцінив роботу Федорова: дивіться відео 24 Каналу

Безперечно, в Україні відчутна інерція "совка". Однак варто розуміти, що є люди, які готові працювати на зміни. Це стосується як військових, так і цивільних. Зокрема й самого Федорова, якому варто було б дати більше часу на цій посаді.

Хочу поспівчувати президенту, адже в нього складна місія. Він бере на себе всю політичну відповідальність, адже міністр оборони – його прерогатива. Нічого не маю проти Ігоря Клименка. Маю багато побратимів з "Азову" та "Хартії", які добре відкликатися про його роботу. Напевно, було б варто дати більше часу Федорову на цій посаді. Але зараз маємо таке рішення,

– зазначив Ткачук.