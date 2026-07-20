Сирського ще не звільнено, – джерела

Після кадрових змін в уряді частина українського суспільства вийшла на протести, зокрема із вимогою звільнити Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Наразі його не звільнено.

Про це повідомили джерела 24 Каналу у Міністерстві оборони України.

Чи звільнять Сирського?

Олександра Сирського станом на 20 липня не звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ. За даними джерел в Міноборони, президент Володимир Зеленський ще не визначився з кандидатурою.

Напередодні глава держави повідомляв, що мав консультації щодо ситуації та "чує, що кажуть люди". Зокрема, він мав розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим та головкомом Олександром Сирським.

Тоді Зеленський зазначав, що "рішення щодо армії будуть напрацьовані".

Що передувало?

У липні Володимир Зеленський анонсував перезавантаження Кабміну. Так, Верховна Рада 14 липня відправила уряд Юлії Свириденко у відставку.

Зокрема, було звільнено міністра оборони Михайла Федорова. Тож люди вийшли на протести із вимогою повернути міністра на посаду, а натомість наполягають на відставці Олександра Сирського.

Радник Офісу Президента Сергій Лещенко повідомляв, що глава держави почув вимоги протестувальників у перший же день. Однак владі потрібен час для підготовки та ухвалення рішень.