Глава Нацбанку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням, аргументуючи її систематичним політичним тиском. ЗМІ опублікували фрагменти переписки фракції "Слуга народу", які вкрай обурені рішенням Смолія.

Фото листування "слуг народу" оприлюднило видання "Букви". Один із нардепів написав, що Смолій "міг ще деньок почекати".

До речі Як у фракції "слугам народу" радять коментувати відставку Смолія: документ

"Насрав під кінець…", – написано у повідомленні, яке видно лише частково.



Листування депутатів про відставку Якова Смолія

Далі до обговорення приєдналася уже скандальна нардепка Галина Третьякова, яка раніше обурювалася "дітьми низької якості".

Вона вважає, що відставка Смолія – це спланована акція партії "Європейська солідарність", а сам очільник Нацбанку досі керований ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою.

"І в МВФ сидить Рашкован (Владислав Рашкован – заступник виконавчого директора від України у МВФ), теж проПетін. Тому відставка Смолія – політична акція "Євросолідарності". Спроба розхитати відносини з МВФ. Причина – Порошенко", – написала Третьякова.



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Відставка Якова Смолія: що відомо