В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Однак у певних випадках українські студенти можуть отримати відстрочку від призову.

Як оформити відстрочку та що варто знати – повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатку Єлизавету Молот.

Як студент може оформити відстрочку від призову на службу?

Адвокатка зазначає, що перш ніж розпочати процес отримання відстрочки, необхідно переконатися, що ви відповідаєте всім вимогам законодавства.

Особа, яка прагне отримати відстрочку, має навчатися у закладі фахової передвищої або вищої освіти за денною чи дуальною формою за програмою фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра або магістра.

Варто зауважити, що якщо особа вже отримала диплом магістра, то вона не має права на відстрочку для здобуття другої вищої освіти.

Для отримання відстрочки також потрібно зібрати необхідні документи, зокрема вам знадобляться:

заява про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Ця заява пишеться на ім’я голови призовної комісії відповідного ТЦК та СП;

копія паспорта громадянина України;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

довідка з місця навчання, яка повинна містити повне найменування навчального закладу, форму навчання, рівень освіти, який здобувається, курс навчання, дату вступу до навчального закладу, передбачувану дату завершення навчання та інформацію про наявність або відсутність академічної заборгованості;

копія студентського квитка;

копія договору про навчання (якщо ви навчаєтесь на контрактній основі);

копія наказу про зарахування до навчального закладу;

довідка про несудимість (видається в територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України);

медична довідка про стан здоров’я (форма 086-о), якщо вона вимагається вашим ТЦК;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (якщо вони у вас є).

Важливо зазначити, що всі копії документів повинні бути завірені. Це можна зробити у навчальному закладі або у нотаріуса. Крім того, рекомендується мати при собі оригінали всіх документів для пред’явлення в разі необхідності.

Після того, як особа зібрала всі необхідні документи, наступним кроком є їх подання до відповідного ТЦК за місцем вашої реєстрації (прописки). Багато ТЦК працюють за попереднім записом, тому варто зателефонувати або перевірити їхній вебсайт, щоб дізнатися про процедуру запису на прийом.

У ТЦК ви повинні подати заяву про надання відстрочки від призову разом з пакетом документів. Після подання документів попросіть видати вам розписку про їх прийняття. Ця розписка буде доказом того, що ви подали документи, і може знадобитися в майбутньому.

Поцікавтеся, в які терміни буде розглянуто вашу заяву і коли ви можете очікувати відповіді. Якщо вам відмовляють у прийнятті документів, наполягайте на письмовій відмові з поясненням причин.

Після подання документів до ТЦК починається етап їх розгляду та прийняття рішення щодо надання відстрочки. Згідно із законодавством, рішення про надання відстрочки від призову має бути прийняте протягом 10 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів. Однак на практиці цей термін може бути довшим, особливо в періоди активної мобілізації.

Рішення про надання відстрочки приймається на засіданні призовної комісії. Ця комісія складається з представників різних органів влади та громадських організацій. За результатами розгляду вашої заяви вона може прийняти одне з трьох рішень: надати відстрочку від призову, відмовити у наданні відстрочки, запросити додаткові документи або інформацію.

Після прийняття рішення ТЦК повинен повідомити вас про результат. Це може бути зроблено шляхом надсилання повідомлення поштою, електронною поштою або телефонним дзвінком. Якщо минуло понад 10 робочих днів, а рішення все ще не прийнято, ви маєте право звернутися до ТЦК за поясненнями.

Якщо ж рішення ухвалили на вашу користь, у ТЦК вам видадуть офіційний документ, який підтверджує надання відстрочки. Це може бути витяг з протоколу засідання призовної комісії, довідка про надання відстрочки чи запис у військовому квитку.

