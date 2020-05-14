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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
БЛОГ Олександр Ройтбурд
Художник, директор Одеського художнього музею

Від'ї*іться від культури, або Що замислила влада Одеси

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Як влада Одеси збирається зламати руки культурі
Як влада Одеси збирається зламати руки культурі / OFAM / Одеський художній музей

Чергова спроба кількох депутатів одеської облради знищити наш музей - проект рішення про створення "Наглядовою радий" в установах культури.

Если облрада это примет, она в очередной раз покроет позором себя и Одессу. Еще большим, чем в случае моего топорного "увольнения".

Этот проект маразматичен.

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Он превышает полномочия облсовета. Он нарушает столько законов, что даже нет сил их перечислять.

Он пытается создать незаконную параллельную структуру управления. Он фактически предусматривает введение цензуры, чем посягает на конституцию украины. Он вторгается в полномочия государства украина, являющегося собственником коллекции музея.

 

Проект решения Одесской облрады о создании наблюдательного совета в учреждениях культуры

Он является попыткой накинуть удавку не только на наш музей, но и на все учреждения культуры области. Это "коллективное наказание", когда из-за одного наказывают всех. В случае его принятия каждый шаг каждого учреждения культуры будет зависеить от любой прихоти самоназначенного органа, который ничем не ограничен в своих действиях и не несет никакой ответственности за них.

Этот проект не реалистичен. Если над каждым учреждением культуры ставить трех "смотрящих" депутатов и двух чиновников, не хватит никакого депутатского корпуса.

Такого тотального контроля над деятельностью учреждений культуры не было даже в СССР.

От себя могу добавить только одно. ничего у вас не выйдет, молодые люди. а нашей стороне правда, общественное мнение, дух и буква украинского законодательства. Вы, несмотря на "прогрессивный" возраст, дремучи, невежественны и некомпетентны и в культуре, и в законодательстве. Так что советую сосредоточиться на том, в чем вы действительно профессионалы – на потоках контрабанды, на теневой распродаже остатков коммунальной собственности, на отжимании храмов.

Отъе*итесь от культуры.

(Прошу прощение за аллюзию на поэтику Леся Подерв'янского).

Автор: Олександр Ройтбурд
Теги: Новини України Новини політики Мистецтво Новини культури Новини Одеси Публікації
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