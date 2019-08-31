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      Вигідніше купувати вугілля у США , ніж оплачувати роботу українських шахт, – Фурса

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Соцмережі

      Для держави вигідніше купувати вугілля в Колумбії чи США та платити зарплату українському шахтарю, ніж змушувати цього шахтаря на ту ж зарплату добувати вугілля в Україні й оплачувати роботу державних шахт.

      Таку думку в своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" висловив економічний експерт Сергій Фурса.

      Читайте також: Тарифи не будуть знижені, це фізично неможливо, – Фурса

      "Коли ви скаржитеся на високі ціни на електрику, то повинні одночасно вимагати закриття держшахт. Якщо ви цього не хочете, то нічого скаржитися. Якщо хочете оплачувати корупцію під державним управлінням, то платіть. Та не нарікайте на інфляцію", – запевнив він.

      Є ще один аргумент: шахти виконують соціальну функцію, тому їх не можна закривати. Його використовують казнокради, коли хочуть захистити свої схеми. Мовляв, держкомпанії повинні виконувати соціальну функцію, тому не треба вимагати від них прибутковості,
      – зазначив експерт.

      Й пояснив, що насправді за цими словами ховається просте бажання зберегти свої потоки. Тож чи правильно розуміти, що зберігати роботу, на якій люди щодня ризикують своїм здоров'ям, а потім ще й вмирають на 20-30 років раніше, це – соціальна функція?

      Шахтарі
      Українські шахтарі часто страйкують через неналежні умови праці

      На думку Фурси, соціальна функція зазвичай передбачає інше. "Чи правильно розуміти, що вона – це династії шахтарів, які у своєму житті не бачили нічого, крім шахти", – запитав економіст. І додав: якщо ті шахтарі, що вже працюють, можуть відчайдушно чіплятися за звичний стан речей, то варто подумати про їхніх дітей, які можуть уникнути такої долі.

      Тим більше, в країні зараз дефіцит робочої сили і люди не залишаться без роботи. Завдання держави – не фінансувати корупцію, а спрямувати кошти, при чому набагато менші, на те, щоб ці люди знайшли іншу роботу, навчити їх іншої роботи,
      – переконаний він. 

      За словами експерта, навряд чи люди, які в результаті проживуть на 30 років довше, будуть проти. Так, вони подарують промені ненависті тим, хто закриє їх шахти зараз. Проте є популярні кроки, а є правильні. Тож хочеться побажати владі робити саме правильні.

      "Тим більше, що для платників податків вигідно навіть до кінця життя шахтарів платити їм такі ж або навіть вищі зарплати. Навіть, якщо вони будуть просто сидіти вдома та розгадувати кросворди", підсумував Фурса.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність" Сергія Фурси за 31 серпня 2019 

       

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      Теги: Новини України Вугільна промисловість Енергетика Гроші Зарплата Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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