Можно сколько угодно спекулировать о том, кто отравил Навального. Но вот то, что происходит сейчас, выглядит как политическое убийство в прямом эфире.

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Что известно на настоящий момент

1. Воля пациента очевидна и выражена его женой и братом. Если с ним что-то случится, отвечать будут они.

2. Достаточно профессиональных комментариев, подтверждающих, что никакой "нетранспортабельности" не существует.

3. Главврач омской больницы скорой помощи не может всерьез думать, что его возможности такие же, как в госпитале Шарите.

4. За сутки толька недавно появился диагноз и ничего не сообщается о тактике лечения. Больница признается, что пока не может помочь пациенту.

Это значит, что для главврача на первом месте не интересы пациента – есть что-то важнее. Угроза жизни, со слов самих врачей, никуда не делась – значит, они готовы пожертвовать его жизнью ради чего-то другого.

Было бы важно, чтобы профессионалы сейчас однозначно высказались о том, как они оценивают действия Мараховского.