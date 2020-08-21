Виглядає як політичне вбивство в прямому ефірі: про отруєння Навального
У Штірліца була проблема, як відвезти пацієнта з берлінської лікарні Шаріте. У Путіна – як його туди не пустити... Далі – оригінал російською.
Можно сколько угодно спекулировать о том, кто отравил Навального. Но вот то, что происходит сейчас, выглядит как политическое убийство в прямом эфире.
Читайте также: Заметают следы: почему Навального не отпускают на лечение за пределы России?
Что известно на настоящий момент
1. Воля пациента очевидна и выражена его женой и братом. Если с ним что-то случится, отвечать будут они.
2. Достаточно профессиональных комментариев, подтверждающих, что никакой "нетранспортабельности" не существует.
3. Главврач омской больницы скорой помощи не может всерьез думать, что его возможности такие же, как в госпитале Шарите.
4. За сутки толька недавно появился диагноз и ничего не сообщается о тактике лечения. Больница признается, что пока не может помочь пациенту.
Это значит, что для главврача на первом месте не интересы пациента – есть что-то важнее. Угроза жизни, со слов самих врачей, никуда не делась – значит, они готовы пожертвовать его жизнью ради чего-то другого.
Было бы важно, чтобы профессионалы сейчас однозначно высказались о том, как они оценивают действия Мараховского.