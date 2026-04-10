ЄС потрібні додаткові країни, – Зеленський назвав, без кого Європа не зрівняється з Росією

Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз потребує додаткових сил. Прозвучала заява на тлі роздумів США про можливий вихід з НАТО.

Про це президент України повідомив в інтерв'ю The Rest Is Politics.

Чому ЄС потребує допомоги?

Володимир Зеленський розповів, що відповідальність за безпеку Європи може лягти лише на Євросоюз, якщо США дійсно розглядають вихід з НАТО.

Але не в його нинішньому вигляді. Я вважаю, що Європейський Союз перебуває в ситуації, коли йому потрібні додаткові країни,

– сказав український лідер.

Сильними країнами Європи Зеленський назвав Велику Британію, Україну, Туреччину та Норвегію. Армії щонайменше трьох цих країн, за його словами, разом сильніші за російську.

Зеленський вважає що сили Європи не зрівняються з силами Росії саме без українського та турецького військ. Водночас із цими державами ЄС отримає можливість контролювати моря, захищати повітряний простір і мати найбільші сухопутні війська.

Президент Зеленський зауважив, що йдеться не про наступ, а про оборону та збереження незалежності Європи. Адже, за його словами, Росія планує збільшити армію до 2,5 мільйона військових до 2030 року.

Утім, він зазначив, що побоювання за економіку мають бути на другому місці, а першим пріоритетом – безпека.

Чому США можуть вийти з НАТО?