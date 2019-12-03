VII Retail & Development Business Summit 2019: більше 20 ТОП-спікерів у програмі бізнес-сесій

5 грудня в КВЦ "Парковий" (Київ) відбудеться VII Retail & Development Business Summit 2019 – міжнародний захід індустрії рітейлу та девелопменту.

У програмі – виступи більше 20 ТОП-спікерів в бізнес-сесіях. Захід відвідають понад 400 учасників, серед яких власники і топменеджмент компаній рітейл-сфери, торговельної нерухомості, інвестиційного та банківського секторів.

Організатор – Асоціація рітейлерів України.

Цьогоріч головна тема заходу – "Виклики: яким буде рітейл в Україні та в світі 2025". Саміт включає 6 сесій, які розкриють головні події та аналіз ринку за минулий рік. А також визначать ключові тенденції, на яких потрібно загострити увагу найближчі 5 років:

Виклики: яким буде рітейл-2025. Синергія онлайн і офлайн. Інсайти від лідерів. Технології в рітейлі. Як продавати швидко та ефективно. Досвід міжнародних рітейлерів. ТРЦ України в епоху змін: мегамоли, реконцепції, перспективи регіонів. Фуд-холи та фуд-корти. Новий погляд на їжу.

Серед ключових спікерів RDBSummit 2019:

Франческо Терра , Director, Market Research & Consulting at Urbistat;

, Director, Market Research & Consulting at Urbistat; Сердар Ерсой , Chief Operations Officer DeFacto;

, Chief Operations Officer DeFacto; Сергій Бадрітдінов , генеральний директор ТОВ "Інтертоп Україна";

, генеральний директор ТОВ "Інтертоп Україна"; Андрій Логвін , співзасновник та генеральний директор Kasta;

, співзасновник та генеральний директор Kasta; Євген Іваниця , Country Manager "JYSK Ukraine" LTD;

, Country Manager "JYSK Ukraine" LTD; Наталія Кравець , комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital;

, комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital; Олександр Оверчук , директор ТРЦ Злата Плаза;

, директор ТРЦ Злата Плаза; Максим Гаврюшин , операційний директор Budhouse Group;

, операційний директор Budhouse Group; Дар’я Кухаренко , комерційний директор А Development;

, комерційний директор А Development; Роман Тугашев , CEO Ulichnaya Eda та БУХТА food station;

, CEO Ulichnaya Eda та БУХТА food station; Олексій Панасенко, заступник генерального директора з операційної діяльності ТОВ "НОВУС Україна";

заступник генерального директора з операційної діяльності ТОВ "НОВУС Україна"; Гастон Гайтан, Founder Theleisureway;

Founder Theleisureway; Геннадій Медведєв, ресторатор, бізнесмен. Автор проєктів Star Burger, Grill do Brasil та ін.

ресторатор, бізнесмен. Автор проєктів Star Burger, Grill do Brasil та ін. Олександр Фіалка, партнер Retail&Development Advisor;

партнер Retail&Development Advisor; Дмитро Погребицький, співзасновник Pesto Cafе;

співзасновник Pesto Cafе; Сергій Гермашев, CEO PICSELL;

CEO PICSELL; Максим Скирда, менеджер з розвитку бізнесу в компанії FONDY;

менеджер з розвитку бізнесу в компанії FONDY; Ольга Насонова, ресторанний експерт і аналітик, директор компанії "Ресторанний консалтинг";

ресторанний експерт і аналітик, директор компанії "Ресторанний консалтинг"; Андрій Сук, заступник генерального директора Meest;

заступник генерального директора Meest; та інші перші особи компаній, що працюють у сферах рітейлу та девелопменту.

На захід уже зареєструвались представники компаній: DeFacto, Сільпо, Епіцентр К, Ашан, Мегаспорт, АТБ-маркет, LPP, McDonald’s, Ralph Loran, Multiplex, Золотий Вік, SOVA, ЦУМ, ТРЦ Dream Town, RDA, Цитрус, Arricano Real Estate, Multi Ukraine, UTG, Lifecell, Comfy і багатьох інших.

Після офіційної частини учасники заходу зможуть ближче познайомитись один з одним у неформальній атмосфері, налагодити професійні зв’язки та відпочити у компанії однодумців під час вечірнього фуршету.

Титульний партнер RDBSummit 2019 – мережа студій одягу VOVK. На думку багатьох експертів, мережа студій одягу VOVK – №1 серед молодих українських брендів одягу за темпами зростання і довіри клієнтів.

Програма саміту та реєстрація вже доступні за посиланням.

Місце проведення: КВЦ Парковий (Паркова дорога, 16-А).

Контакти з питань партнерства та реєстрації:

Юлія Кушка: +38 067 223 07 30, [email protected]

Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, [email protected]