VII Retail & Development Business Summit 2019: більше 20 ТОП-спікерів у програмі бізнес-сесій
5 грудня в КВЦ "Парковий" (Київ) відбудеться VII Retail & Development Business Summit 2019 – міжнародний захід індустрії рітейлу та девелопменту.
У програмі – виступи більше 20 ТОП-спікерів в бізнес-сесіях. Захід відвідають понад 400 учасників, серед яких власники і топменеджмент компаній рітейл-сфери, торговельної нерухомості, інвестиційного та банківського секторів.
Організатор – Асоціація рітейлерів України.
Цьогоріч головна тема заходу – "Виклики: яким буде рітейл в Україні та в світі 2025". Саміт включає 6 сесій, які розкриють головні події та аналіз ринку за минулий рік. А також визначать ключові тенденції, на яких потрібно загострити увагу найближчі 5 років:
- Виклики: яким буде рітейл-2025.
- Синергія онлайн і офлайн. Інсайти від лідерів.
- Технології в рітейлі. Як продавати швидко та ефективно.
- Досвід міжнародних рітейлерів.
- ТРЦ України в епоху змін: мегамоли, реконцепції, перспективи регіонів.
- Фуд-холи та фуд-корти. Новий погляд на їжу.
Серед ключових спікерів RDBSummit 2019:
- Франческо Терра, Director, Market Research & Consulting at Urbistat;
- Сердар Ерсой, Chief Operations Officer DeFacto;
- Сергій Бадрітдінов, генеральний директор ТОВ "Інтертоп Україна";
- Андрій Логвін, співзасновник та генеральний директор Kasta;
- Євген Іваниця, Country Manager "JYSK Ukraine" LTD;
- Наталія Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital;
- Олександр Оверчук, директор ТРЦ Злата Плаза;
- Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group;
- Дар’я Кухаренко, комерційний директор А Development;
- Роман Тугашев, CEO Ulichnaya Eda та БУХТА food station;
- Олексій Панасенко, заступник генерального директора з операційної діяльності ТОВ "НОВУС Україна";
- Гастон Гайтан, Founder Theleisureway;
- Геннадій Медведєв, ресторатор, бізнесмен. Автор проєктів Star Burger, Grill do Brasil та ін.
- Олександр Фіалка, партнер Retail&Development Advisor;
- Дмитро Погребицький, співзасновник Pesto Cafе;
- Сергій Гермашев, CEO PICSELL;
- Максим Скирда, менеджер з розвитку бізнесу в компанії FONDY;
- Ольга Насонова, ресторанний експерт і аналітик, директор компанії "Ресторанний консалтинг";
- Андрій Сук, заступник генерального директора Meest;
- та інші перші особи компаній, що працюють у сферах рітейлу та девелопменту.
На захід уже зареєструвались представники компаній: DeFacto, Сільпо, Епіцентр К, Ашан, Мегаспорт, АТБ-маркет, LPP, McDonald’s, Ralph Loran, Multiplex, Золотий Вік, SOVA, ЦУМ, ТРЦ Dream Town, RDA, Цитрус, Arricano Real Estate, Multi Ukraine, UTG, Lifecell, Comfy і багатьох інших.
Після офіційної частини учасники заходу зможуть ближче познайомитись один з одним у неформальній атмосфері, налагодити професійні зв’язки та відпочити у компанії однодумців під час вечірнього фуршету.
Титульний партнер RDBSummit 2019 – мережа студій одягу VOVK. На думку багатьох експертів, мережа студій одягу VOVK – №1 серед молодих українських брендів одягу за темпами зростання і довіри клієнтів.
Програма саміту та реєстрація вже доступні за посиланням.
Місце проведення: КВЦ Парковий (Паркова дорога, 16-А).
Контакти з питань партнерства та реєстрації:
Юлія Кушка: +38 067 223 07 30, [email protected]
Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, [email protected]