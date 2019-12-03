21:33
3 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:05, сьогодні
      Вєсті.UA
      20:41, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      VII Retail & Development Business Summit 2019: більше 20 ТОП-спікерів у програмі бізнес-сесій

      35 Читать новость на русском
      VII Retail & Development Business Summit 2019

      5 грудня в КВЦ "Парковий" (Київ) відбудеться VII Retail & Development Business Summit 2019 – міжнародний захід індустрії рітейлу та девелопменту.

      У програмі – виступи більше 20 ТОП-спікерів в бізнес-сесіях. Захід відвідають понад 400 учасників, серед яких власники і топменеджмент компаній рітейл-сфери, торговельної нерухомості, інвестиційного та банківського секторів.

      Організатор – Асоціація рітейлерів України.

      Цьогоріч головна тема заходу – "Виклики: яким буде рітейл в Україні та в світі 2025". Саміт включає 6 сесій, які розкриють головні події та аналіз ринку за минулий рік. А також визначать ключові тенденції, на яких потрібно загострити увагу найближчі 5 років:

      1. Виклики: яким буде рітейл-2025.
      2. Синергія онлайн і офлайн. Інсайти від лідерів.
      3. Технології в рітейлі. Як продавати швидко та ефективно.
      4. Досвід міжнародних рітейлерів.
      5. ТРЦ України в епоху змін: мегамоли, реконцепції, перспективи регіонів.
      6. Фуд-холи та фуд-корти. Новий погляд на їжу.

      Серед ключових спікерів RDBSummit 2019:

      • Франческо Терра, Director, Market Research & Consulting at Urbistat;
      • Сердар Ерсой, Chief Operations Officer DeFacto;
      • Сергій Бадрітдінов, генеральний директор ТОВ "Інтертоп Україна";
      • Андрій Логвін, співзасновник та генеральний директор Kasta;
      • Євген Іваниця, Country Manager "JYSK Ukraine" LTD;
      • Наталія Кравець, комерційний директор підрозділу Property Management Dragon Capital;
      • Олександр Оверчук, директор ТРЦ Злата Плаза;
      • Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group;
      • Дар’я Кухаренко, комерційний директор А Development;
      • Роман Тугашев, CEO Ulichnaya Eda та БУХТА food station;
      • Олексій Панасенко, заступник генерального директора з операційної діяльності ТОВ "НОВУС Україна";
      • Гастон Гайтан, Founder Theleisureway;
      • Геннадій Медведєв, ресторатор, бізнесмен. Автор проєктів Star Burger, Grill do Brasil та ін.
      • Олександр Фіалка, партнер Retail&Development Advisor;
      • Дмитро Погребицький, співзасновник Pesto Cafе;
      • Сергій Гермашев, CEO PICSELL;
      • Максим Скирда, менеджер з розвитку бізнесу в компанії FONDY;
      • Ольга Насонова, ресторанний експерт і аналітик, директор компанії "Ресторанний консалтинг";
      • Андрій Сук, заступник генерального директора Meest;
      • та інші перші особи компаній, що працюють у сферах рітейлу та девелопменту.

      На захід уже зареєструвались представники компаній: DeFacto, Сільпо, Епіцентр К, Ашан, Мегаспорт, АТБ-маркет, LPP, McDonald’s, Ralph Loran, Multiplex, Золотий Вік, SOVA, ЦУМ, ТРЦ Dream Town, RDA, Цитрус, Arricano Real Estate, Multi Ukraine, UTG, Lifecell, Comfy і багатьох інших.

      Після офіційної частини учасники заходу зможуть ближче познайомитись один з одним у неформальній атмосфері, налагодити професійні зв’язки та відпочити у компанії однодумців під час вечірнього фуршету.

      Титульний партнер RDBSummit 2019 – мережа студій одягу VOVK. На думку багатьох експертів, мережа студій одягу VOVK – №1 серед молодих українських брендів одягу за темпами зростання і довіри клієнтів.

      Програма саміту та реєстрація вже доступні за посиланням.

      Місце проведення: КВЦ Парковий (Паркова дорога, 16-А).
      Контакти з питань партнерства та реєстрації:

      Юлія Кушка: +38 067 223 07 30, [email protected]
      Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, [email protected]

      Розстріляли авто депутата Соболєва у центрі Києва та вбили його малолітню дитину: усе, що відомо
      сьогодні
      13783
      Теги: Новини України Бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:01 Нормандський формат – що далі? Заяви Зеленського і наслідки переговорів
      Інна Жолобович 1502
      сьогодні , 21:00 Святе місце з мільйонними статками: скільки заробляють та на що втрачають українські академіки
      Олександра Устінова 205
      сьогодні , 12:06 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      902
      сьогодні , 18:11 Віктор Трепак може очолити ДБР: що про нього відомо
      Емал Набі 12015
      сьогодні , 18:09 Макрон атакує: на що здатен президент Франції задля ролі лідера Європи
      726
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук