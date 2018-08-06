Використовуватимемо всі методи: Приходько розповіла, чим займатиметься у політиці

Відома українська співачка Анастасія Приходько повідомила, що свій суспільно-політичний рух "Вимагаю змін" спрямує на мобілізацію військових та волонтерів і використовуватиме всі методи, аби послабити їхню зневіру і відчай на 5-му році війни.

Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі для 24 каналу.

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Ми мобілізуємо найактивніших у цій війні волонтерів, добровольців, журналістів, юристів і лікарів, які проявили себе на Майдані і на війні. Аби забрати у них зневіру, послабити відчай від важких втрат і щоденних смертей, використовуватимемо усі методи: громадські і публічні виступи, розмови у вузьких колах з різними середовищами і, безумовно, політичні засоби. Зокрема підтримуватимемо наших друзів, бійців і активних громадян в їхньому бажанні займатись політичними процесами, як-то участь у виборах на усіх рівнях,

– прокоментувала Приходько.

Відомо, що суспільно-політичний рух співачка створює разом з заступником командира Української Добровольчої Армії "УДА", командиром 8-го добровольчого батальйону "Аррата" Андрієм Гергертом на псевдо "Червень". За її словами, вони познайомились у Маріуполі.

"Після концерту мене запросили на особисту зустріч, і ми годин 7 розмовляли на всі теми... А наступного дня я приїхала до них у частину! І там познайомилась з хлопцями батальйону "Аррата". Потім ми вирішили об'єднатися і зробити суспільно-політичний рух", – сказала Приходько.

Співачка зазначила, що головним своїм завданням вбачає просвітницьку роботу. А подальші політичні плани окреслить у розмовах з людьми. Чи йтиме на парламентські вибори восени наступного року, Приходько ще не визначилась. Мовляв, про це зарано говорити.

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Зокрема, від того, чи братиме участь у парламентських виборах, залежить, чи співатиме вона далі.

Складно все це робити разом. Якщо я вирішу піти на вибори, то звичайно буду займатися політикою і не співатиму. Якщо не піду, тоді займатимусь громадською організацією і співатиму. Все просто,

– прокоментувала співачка.

Вона додала, що 100% не співпрацюватиме з жодним політиком, причетним до "Партії регіонів".