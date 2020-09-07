Викрадення Марії Колеснікової: заява Координаційної ради
У Білорусі 7 вересня викрали одну з лідерок опозиції Марію Колеснікову. Також невідоме місцеперебування прессекретаря Координаційної ради Антона Родненкова та виконавчого секретаря Івана Кравцова. Координаційна рада заявляє, що такі методи призведуть лише до загострення ситуації і тому вимагає від влади звільнення затриманих.
Координаційна рада оприлюднила заяву щодо викрадення
Також опозиціонери закликають створити умови для того, щоб в Білорусь змогли повернутись кандидатка в президенти Світлана Тихановська, а також члени президії Координаційної ради Павло Латушко та Ольга Ковалькова. Про це мовиться в заяві органу.
Детально У Мінську викрали опозиціонерку Марію Колесникову: Литва вимагає її звільнити
Ми бачимо, що протягом останніх днів влада замість спроб діалогу з суспільством почала відкрито використовувати методи терору. Усі дії, здійснені особами в офіційному статусі, пов'язані з використанням насилля і спрямовані на утиски політичної активності громадян, є злочинами проти людяності,
– повідомили в Координаційній раді.
Що відомо про викрадення Марії Колеснікової
- У Мінську біля Національного художнього музею Марію Колеснікову посадили в мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку.
- Зв'язку з опозиціонеркою не було.
- Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков зайнявся перевіркою інформації про зникнення, проте згодом перестав виходити на зв'язок.
- Сконтактуватись не могли і з виконавчим секретарем Іваном Кравцовим та членом ради Максимом Богрецовим. Останній на зв'язок згодом вийшов.
Хто така Марія Колеснікова?Це білоруська політична діячка, координаторка штабу незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико. Після об'єднання опозиції підтримувала кандидатку Світлану Тихановську.
Марія Колесникова, Світлана Тихановська й Вероніка Цепкало стали лідерками й обличчями білоруської опозиції. Колесникова єдина з них, хто залишився в Білорусі.