У Білорусі 7 вересня викрали одну з лідерок опозиції Марію Колеснікову. Також невідоме місцеперебування прессекретаря Координаційної ради Антона Родненкова та виконавчого секретаря Івана Кравцова. Координаційна рада заявляє, що такі методи призведуть лише до загострення ситуації і тому вимагає від влади звільнення затриманих.

Координаційна рада оприлюднила заяву щодо викрадення

Також опозиціонери закликають створити умови для того, щоб в Білорусь змогли повернутись кандидатка в президенти Світлана Тихановська, а також члени президії Координаційної ради Павло Латушко та Ольга Ковалькова. Про це мовиться в заяві органу.

Детально У Мінську викрали опозиціонерку Марію Колесникову: Литва вимагає її звільнити

Ми бачимо, що протягом останніх днів влада замість спроб діалогу з суспільством почала відкрито використовувати методи терору. Усі дії, здійснені особами в офіційному статусі, пов'язані з використанням насилля і спрямовані на утиски політичної активності громадян, є злочинами проти людяності,

– повідомили в Координаційній раді.



Що відомо про викрадення Марії Колеснікової

У Мінську біля Національного художнього музею Марію Колеснікову посадили в мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку.

Зв'язку з опозиціонеркою не було.

Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков зайнявся перевіркою інформації про зникнення, проте згодом перестав виходити на зв'язок.

Сконтактуватись не могли і з виконавчим секретарем Іваном Кравцовим та членом ради Максимом Богрецовим. Останній на зв'язок згодом вийшов.