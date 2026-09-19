НАБУ та САП без важливих інструментів: Чумак назвав головні потреби

Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не потрібно розширювати загальний штат чи додаткові повноваження. Ключовою умовою для підвищення ефективності їхньої роботи є надання права на автономне зняття інформації з каналів зв'язку та створення незалежної експертної установи.

Ексзаступник генпрокурора, колишній народний депутат Віктор Чумак розповів 24 Каналу, що корупційні правопорушення належать до категорії економічних злочинів, де критично важливо точно розраховувати збитки та фінансові втрати. Саме тому антикорупційні органи потребують власної доброчесної та незалежної експертизи, а також можливості самостійно проводити негласні слідчі та пошукові дії без залучення сторонніх структур.

Повноцінна взаємодія з іншими державними органами

Експерт наголосив, що результат діяльності НАБУ безпосередньо залежить від злагодженої роботи всієї системи державних інституцій. Зокрема, відновлена система декларування статків через НАЗК дозволяє простежувати джерела походження майна чиновників.

Корупція – це економічні злочини, і там треба рахувати, які збитки, скільки чого і як. Тому їм потрібна незалежна, правильна, доброчесна експертиза,

– сказав Віктор Чумак.

Водночас оновлене Бюро економічної безпеки має виконувати функцію виявлення схем ухилення від сплати податків та легалізації доходів, а Держфінмоніторинг – забезпечувати контроль за банківськими фінансовими потоками.

Окремо Віктор Чумак відзначив суттєві зміни в підходах до перевірки фінансових ресурсів, які пропонують як заставу за підозрюваних у корупції. Як показовий приклад він навів ситуацію із Вадимом Столаром, якому було призначено заставу в розмірі 300 мільйонів гривень, але банківські установи відмовляються здійснювати платіж без підтвердження сплати податків та легальності коштів.

Як тільки почали перевіряти легальність грошей, які йдуть на заставу, охочих внести за когось кошти просто не стало. Всі застави у справах НАБУ почали суворо перевірятися,

– зауважив ексзаступник генпрокурора.

До слова, європейські партнери також вимагають від України посилення антикорупційної інфраструктури. Зокрема, фахівці наголошують на необхідності ухвалити низку важливих законопроєктів, які розблокують доступ НАБУ до незалежної судової експертизи та розв'яжуть проблему строків давності.

Ексзаступник генпрокурора про потреби НАБУ та САП: відео