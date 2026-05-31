До останнього захищав Україну: на фронті загинув матрос із Миколаївщини

Російсько-українська війна завдає непоправних втрат – щодня на лінії зіткнення гинуть відважні воїни. До лав небесного війська нещодавно став і Віктор Орлов із Миколаївської області.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Виконавчого комітету Первомайської міськради.

Що відомо про загибель Орлова?

Матрос Віктор Олександрович Орлов поліг 19 травня під час виконання службових обов'язків із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Кожен загиблий Воїн – це болючий шрам на душі кожного з нас, їх імена назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності,

– написали на сторінці міськради.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого бійця. Вічна честь і шана Герою!

Чиї ще життя обірвалися на війні?

Раніше ми писали, що на війні поліг 38-річний мешканець Київської області Віталій Соложеніцин. Також стало відомо про загибель Сергія Шулєпова з Нововолинська, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Його смерть підтвердили результати ДНК-експертизи.

Крім того, 9 травня в Донецькій області загинув 23-річний Ейртон Редферн із Південного Девону в Англії. У 2025 році він долучився до спеціалізованого підрозділу, що надавав підтримку українським силам.