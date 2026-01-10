Буферна зона на Донбасі: Зеленський назвав два ймовірні формати

Україна розглядає запропонований США план створення вільної економічної зони у межах районів бойових дій, зокрема у Донецькій області. Зона розділяла б українські та російські сили після потенційного перемир'я.

Відповідну інформацію розповів український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його телефонне інтерв'ю для Bloomberg.

Що сказав Зеленський про це?

За його словами, у рамках вищезгаданого плану буферна зона, яка може з'явитися після відведення військ, стане територією, на якій люди та бізнес зможуть жити і працювати за спеціальним правовим і податковим режимом.

Формат складний, але справедливий,

– вважає президент України.

Володимир Зеленський пояснив, що пропозиція передбачатиме повторення Росією кроків, які зробить Україна, а також потребуватиме внутрішнього обговорення. Така зона може з'явитися у деяких частинах Донецької області.

У такому разі, на його думку, це буде компроміс, яких вимагатиме від обох сторін відведення військ на відстань, яка була б достатньою для нормального життя на цих територіях. Він додав, що є і другий варіант.

Ідеться про припинення боїв із залишенням сил на поточних позиціях, поки нерозв'язані питання будуть вирішувати дипломатичним шляхом, тобто це стосується заморожування лінії зіткнення, а не конфлікту.

Саме останній варіант, за словами українського президента, буде легше впроваджувати й моніторити іноземним партнерам нашої держави, які б могли зобов'язатися контролювати виконання досягнутої домовленості.

Про що ще повідомив президент в інтерв'ю?