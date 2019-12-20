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      Вільна каса: у відділеннях "Сбербанку" Росії можна замовити і з'їсти їжу з Mcdonalds

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      Щоб привабити клієнтів, у відділеннях "Сбербанку" Росії можна буде їсти їжу з Mcdonalds / 24 канал

      У відділеннях російського "Сбербанку" відтепер можна буде не лише оформити кредит чи оплатити комунальні послуги, а й поїсти чізбургер чи картоплю фрі. Це стало наслідком домовленостей між банком і компанією Mcdonalds.

      З'їсти і замовити їжу у всіх відділеннях "Сбербанку" у Москві можна буде вже невдовзі, повідомляє "Медуза".

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      У відділеннях банку встановлять табло з переліком страв, які можна замовити, зони McCaffe Express і місця, де можна буде поїсти.

      Керівництво банку сподівається, що бодай у такий спосіб до них почнуть ходити люди. Імовірно, люди справді почнуть ходити у відділення "Сбербанку" – щоб поїсти або просто випити чашку кави. Яка від цього користь самому банку – поки незрозуміло.

      У Росії все частіше закриваються відділення різних банків, а основною причиною є те, що люди починають активніше користуватися послугами банків у режимі онлайн. У такому випадку хід "Сбербанку" виглядає цілком логічним – чізбургера в онлайні ти не з'їси.

      Перша каса фастфуду вже відкрилася у відділенні "Сбербанку" на вулиці Новослобідській. Найближчим часом відкриються й у інших відділеннях у столиці.

      Перша каса Mcdonalds у відділенні "Сбербанку" у Росії: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Банки Москва
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