Вимагали 300 тисяч гривень: у Харкові на хабарі спіймали ректора університету та його заступника

У Харкові 15 травня затримали ректора одного з місцевих університетів та його заступника. Їх підозрюють у вимаганні хабара в бізнесмена за надання приміщень закладу в оренду.

Керівники університету вимагали перерахувати вказану суму на рахунок підконтрольного їм благодійного фонду. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Читайте також Торгував землею: депутата на Полтавщині затримали на хабарі на суму 160 тисяч доларів За даними видання NewsRoom, підозрюваними є ректор і проректор Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва. В Нацполіції наразі не підтвердили цю інформацію. Деталі справи: що загрожує хабарникам Правоохоронці сьогодні провели обшук в приміщенні університету.

Слідчі встановили, що квитанцію про перерахування грошей на рахунок благодійного фонду отримав особисто ректор.

Йому та його заступнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Також підозрюваних можуть позбавити права обіймати посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років.