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Вимагали 300 тисяч гривень: у Харкові на хабарі спіймали ректора університету та його заступника

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У Харкові на хабарі спіймали ректора університету
Обшуки в Харкові / Нацполіція

У Харкові 15 травня затримали ректора одного з місцевих університетів та його заступника. Їх підозрюють у вимаганні хабара в бізнесмена за надання приміщень закладу в оренду.

Керівники університету вимагали перерахувати вказану суму на рахунок підконтрольного їм благодійного фонду. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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За даними видання NewsRoom, підозрюваними є ректор і проректор Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва. В Нацполіції наразі не підтвердили цю інформацію.

Деталі справи: що загрожує хабарникам

  • Правоохоронці сьогодні провели обшук в приміщенні університету.
  • Слідчі встановили, що квитанцію про перерахування грошей на рахунок благодійного фонду отримав особисто ректор.
  • Йому та його заступнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Також підозрюваних можуть позбавити права обіймати посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років.
Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Освіта Корупція Хабар Новини Харкова Поліція
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