Ми – в'язні наших звичок. Ми – це те, що звикли думати і робити. Не більше і не менше.

Згадайте, що ви робили сьогодні зранку. Вам точно не потребуватиме жодних зусиль згадати речі, які ви робите зазвичай.

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Розповідь ви розпочнете десь так: Я прокинувся, випив кави/чаю/склянку теплої води, приготував сніданок, прийняв душ, розбудив дітей/чоловіка/дружину… Тепер згадайте момент, коли ви поспішаючи додому заїхали в "не свій" супермаркет, а вийшовши звідти не могли кілька секунд пригадати, де припаркували авто.

Було? Це тому, що місце, де ви запаркували авто було незвичним, а сам факт стоянки – неважливим. Ви зробили неважливу дію у незвичний спосіб.

Розглянемо сьогодні те, як наші звички, ніби намистинки, створюють намисто нашого життя.

Чому треба виходити за рамки звичок

Ви ж точно відстежували такі свої внутрішні розмови: "Я так не звикла, я звикла до іншого, мені незвично, в нас так заведено"?

Зверніть увагу, що не зважаючи на позитивний чи негативний контекст того, що виходить за рамки наших звичок, – нові для нас думки, дії, рішення, поведінка, смаки, одяг, запахи, кольори – викликають легкий стрес і потребують більших зусиль.

Це тому що ми – в'язні наших звичок. Ми – це те, що звикли думати і робити. Не більше і не менше.

Щоб зрозуміти – чого ми можемо досягнути, або ніколи не реалізувати в житті – достатньо подивитись на наші звички.

Щоб змінити щось в житті, стосунках, професійні діяльності – достатньо подивитись на наші звички.

Щоб отримати "тіло мрії" і здобути фізичне здоров'я – достатньо подивитись на наші звички.

Щоб перестати перейматися тим, що можуть подумати або сказати інші – достатньо….

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Звичка перемагає натхнення і мотивацію

Хочете досягнути щось, чого не маєте досі – утворіть нові звички, які допоможуть досягнути бажаного. Звички допоможуть навіть, коли ми часом втрачатимемо мотивацію чи натхнення.

Чому? Відповідь шукаймо в мозку.

Що таке звичка з точки зору роботи мозку?

Звичка – це автоматична поведінка, яка запрограмована мозком в результаті багаторазових повторів. З кожним разом, розвиваючи звичку, ми повторюємо речі з меншим усвідомленням. Чим міцніша звичка, тим менше енергії мозок витрачає для відтворення чогось.

Нейробіологія виділяє окрему частину мозку, яка має визначальне значення для формування звичок – базальні ганглії.

Як тільки в мозку встановлюється нейронний шлях до звички, він ніколи не зникне. Цей принцип роботи мозку для того, щоб мати ресурси для фокусування на інших важливих (з його точки зору) справах.

Біда лише в тому, що мозок не відрізняє хорошу звичку від поганої. Все, що ми повторюємо – і корисні, і шкідливі речі – мозок записує однаково.

Як мозок формує звички:

В проєктній команді по будівництву звичок у мозку є три експерти – Сигнал, Дія, Нагорода. Вони крута команда – СДН і працюють дуже злагоджено.

Сигнал – підказує мозку, що він може запускати автоматичний режим, вибираючи відповідну звичку із бази даних.

Дія – це те, що ви робите, як тільки спрацьовує підказка. Мова йде про фізичні, емоційні або розумові дії.

Винагорода допомагає мозку зафіксувати, чи потрібно запам'ятовувати цей конкретний механізм і використовувати його в майбутньому.

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Про токсичні звички

Найбільш токсичною звичкою для комунікацій в команді – є звичка перевіряти постійно телефон. Шкідливість такої звички варта окремої книги. Тут розглянемо, як злагоджено працює наша команда Сигнал, Дія, Нагорода.

Ви сидите на зустрічі. Ваш телефон надсилає повідомлення (Сигнал). Ви знаєте, що швидше за все це робоче питання, яке точно може зачекати 10 хвилин, проте ви берете до рук телефон (Дія) і читаєте повідомлення (Нагорода).

Мозок дуже любить винагороду, тому коли з'явиться нове повідомлення, навіть якщо ви отримали попередньо зауваження за відволікання під час зустрічі, ви або знову візьмете тишком-нишком телефон, або у відповідь на Сигнал (знову отримаєте повідомлення) будете чекати нагоди якомога швидше перевірити.

Мозок запам'ятовує результат кожного циклу і з кожним разом реагує більш автоматично. Це означає, що з кожним наступним разом ми навіть не будемо відстежувати, що автоматично беремо телефон і перевіряємо вхідні.

Сигналом може бути будь-що – щось побачили, когось зустріли, усвідомили якусь думку. Оскільки все, що ми робимо, змінює наш мозок. Те, що робимо частіше за все, вмонтовується в міцні нейронні зв'язки. Нова поведінка змінює структуру мозку. З цієї точки зору ми – те, що ми робимо.

Ми можемо усвідомлено змінювати мозок, прийнявши рішення не бути заручником власних шкідливих звичок, постійно автоматично їх відтворюючи. Натомість набувати нові звички, які допоможуть досягнути бажану мету.

Змінити звичку можна усвідомивши – чого ми хочемо по спавжньому. І хороші, і погані звички формуються через бажаний результат. Після того, як ви отримаєте бажане – нагороду, кожного наступного разу ви будете намагатись повторити весь ланцюжок.

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Алгоритм зміни життя:

1. Чого я хочу? Чого я насправді хочу?

2. Змушуйте себе (допоки це не стане звичкою) формувати чітко свої бажання.

3. Фіксуйте перелік звичок, які заважають вам зараз мати те, що зазначили в пункті 1.

4.Формулюйте новий перелік звичок, який допоможе досягнути пункт 1.

5. За кожний повтор нової звички винагороджуйте свій мозок, укріплюючи в ньому той, чи інший механізм.

Можна жити несвідомо, на автопілоті. А можна вибрати інший шлях. Треба приймати рішення. І це рішення за нами.