"Він не представляє Білорусь": Тихановська заявила, що Лукашенко не може бути президентом
Білоруська опозиціонерка та кандидатка у президенти Світлана Тихановська запевнила, що Олександр Лукашенко не може залишатись президентом Білорусі. У нього для цього немає жодних законних підстав.
Під час онлайн-виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи вона заявила, що Захід не визнав результати виборів, а це є причиною вважати, що Лукашенко – не президент Білорусі.
Цікаво Тихановська, коментуючи справу Навального, натяком порівняла Путіна й Лукашенка
Вона також пояснила, що жодна міжнародна організація не визнала результати виборів у Білорусі, це також показово.
Громадяни Білорусі також відмовилися визнавати ці фальсифіковані вибори. Це означає, що Лукашенко не має жодних законних підстав залишатися президентом нашої країни. Він більше не представляє Білорусь,
– сказала Тихановська.
Яка ситуація у Білорусі: коротко
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Результати показали, що переміг нібито Олександр Лукашенко. Це стало причиною масових протестів у країні.
- Згідно з результатами незалежних екзитполів, перемогу здобула суперниця Лукашенка Світлана Тихановська. Це обурило громадян. Вони вийшли на мирні демонстрації.
- Бійці ОМОНу влаштували жорсткий розгін протестувальників. Вони били їх, застосовували зброю та затримували.
- 11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка. Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.