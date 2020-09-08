Білоруська опозиціонерка та кандидатка у президенти Світлана Тихановська запевнила, що Олександр Лукашенко не може залишатись президентом Білорусі. У нього для цього немає жодних законних підстав.

Під час онлайн-виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи вона заявила, що Захід не визнав результати виборів, а це є причиною вважати, що Лукашенко – не президент Білорусі.

Цікаво Тихановська, коментуючи справу Навального, натяком порівняла Путіна й Лукашенка

Вона також пояснила, що жодна міжнародна організація не визнала результати виборів у Білорусі, це також показово.

Громадяни Білорусі також відмовилися визнавати ці фальсифіковані вибори. Це означає, що Лукашенко не має жодних законних підстав залишатися президентом нашої країни. Він більше не представляє Білорусь,

– сказала Тихановська.

Довідка. Світлану Тихановську вивезли з країни за рішенням білоруської влади. Вона пояснила, що пішла на це, щоб бути зі своїми дітьми, які вже перебували у Литві. Зараз Тихановська з ними в сусідній країні, їм надали охорону.

Яка ситуація у Білорусі: коротко